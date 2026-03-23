24日(火)以降も、すっきりとした晴天は長く続かないでしょう。気温は平年より高い日が多く、九州から関東では20℃前後まで上がる日が多くなりそうです。ヒノキ花粉の飛散がピークとなるため、引き続き、対策をしてください。

一雨ごとに季節進む

明日24日(火)以降は、本州の南と北海道付近が低気圧の通り道となるでしょう。雨の範囲が広がるのは25日(水)から26日(木)にかけてで、九州から関東の太平洋側を中心に雨が降りそうです。





27日(金)と28日(土)は九州から東北の一部で雨が降り、北海道は山沿いを中心に雪が降るでしょう。30日(月)は九州から東海で雨が降りやすく、晴れマークの関東から北海道も天気は下り坂となりそうです。最低気温、最高気温ともに、全国的に平年より高い日が多いでしょう。日中の気温は、九州から関東で20℃前後まで上がる日がほとんどです。一雨ごとに季節が進み、桜の開花・満開ラッシュとなるでしょう。

4月スタートは所々で雨 ヒノキ花粉がピークに

3月31日(火)は低気圧や前線の影響で、九州から関東、北陸は雨が降るでしょう。4月1日(水)から2日(木)にかけては、晴れ間があっても急な雨にご注意ください。3日(金)と4日(土)は広い範囲で晴れる見込みです。



全国的に平年より気温の高い傾向が続き、北陸や東北は雨でも15℃くらいまで上がるでしょう。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。また、九州から関東、北陸ではヒノキ花粉の飛散がピークを迎えます。スギ花粉はピークを過ぎても飛散が続くため、対策を心がけましょう。