ハッチバックに代わる主流 トレンドのど真ん中

かつてコンパクトカーの代表と言えば、控えめなハッチバックやセダンだった。しかし、近年ではSUVが主流となり、世界的にも大きな注目を集めている。

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実用的なサイズと高いドライビングポジション、そして現代のユーザーが求める汎用性を兼ね備えたコンパクトSUVは、今やファミリーカーとしても、人生初のクルマとしても定番の選択肢となっている。



デザイン、走り、実用性に優れた欧州コンパクトSUVを10台紹介する。

この傾向が特に顕著に表れているのは欧州市場だ。日産キャシュカイやフォード・プーマなどは販売台数ランキング上位の常連である。混雑した都市部でも扱いやすく、十分な走行性能を備えたコンパクトSUVは、従来のハッチバックの代替と言える。

すべての人のニーズや好みに合うわけではないが、その利点は多岐にわたり、とても幅広いユーザー層にアピールできる。スタイリングの面でも以前より進歩が見られ、各メーカーの特徴的な要素を数多く取り入れている。

AUTOCAR UK編集部は、ダチア・ダスターこそが2026年の欧州コンパクトSUVの決定版だと考えている。広々として実用的なキャビンに、タフな外観、そして節度ある走りを併せ持つ。本格的なオフロード性能と、ほぼすべてのライバル車を下回る価格設定により、コストパフォーマンスの面では文句なしの1台だ。

しかし、他にも優れたコンパクトSUVがいくつかある。本特集では、AUTOCAR UK編集部が厳選した10台を紹介したい。

（翻訳者注：各モデルの装備や価格などは英国仕様に準じます。英国市場から撤退、販売終了したモデルについては取り上げていません。）

1. ダチア・ダスター

デザイン：9点 インテリア：7点 パフォーマンス：7点 乗り心地＆ハンドリング：7点 コスト：10点

長所：抜群のコストパフォーマンス 楽しい運転 本格的なオフロード性能

短所：インテリアが少々雑な印象 随所に安っぽさを感じる ユーロNCAPの安全評価が低い

最大の特徴：コストパフォーマンス

ルーマニアの自動車メーカーで、ルノー・グループ傘下のダチアが販売するダスターの3代目モデル。「ダスターはすべてを兼ね備えたクルマだ」と言う人もいるが、AUTOCAR UK編集部もそれに異論はない。世代を経るにつれてどんどん改良されている。



1. ダチア・ダスター

「ダチアの低価格クロスオーバーは、今やかつてないほど洗練され、運転しやすく、低燃費になった」

――イリヤ・バプラート（UK記者）

そのインテリアはファミリーカーとして分類できるほど広くて実用的であり、乗り心地は柔らかく上質。オフロード走行も可能だ。

ダスターには3つのモデルが用意されている。1.2Lのマイルドハイブリッドガソリン、1.6Lのフルハイブリッド、そしてマイルドハイブリッド付きガソリンエンジンとリアの電気モーターを組み合わせた4WDモデル（バイフューエル車）だ。

結局のところ、ダスターはヒョンデ・コナと同等以上の能力を持ちながら、価格は数千ポンド安いのである。

2. スコダ・エルロック

デザイン：8点 インテリア：9点 パフォーマンス：9点 乗り心地＆ハンドリング：8点 コスト：9点

長所：成熟したシャシーによるバランスの取れた走り 広々とした車内には実用的な機能が充実 実走行での低燃費

短所：運転の楽しさはそれほどない 比較的重く、特に郊外では顕著に感じられる アダプティブサスペンションは高価格モデル限定

最大の特徴：EVとして優秀

チェコの自動車メーカーで、フォルクスワーゲン・グループ傘下のスコダが投入した新しいモデル。エルロックは、現在欧州で販売されているコンパクトSUVの中でも最高峰の1つであり、EVとしてはナンバーワンの選択肢だ。



2. スコダ・エルロック

「パフォーマンスの優秀さは明らかだが、効率性、航続距離、ドライバビリティ、乗り心地のいずれにおいても妥協はない。運転も操作も直感的で快適だ」

――マット・ソーンダース（UK編集者）

スコダの新しいデザイン言語を採用し、多くのライバルよりも目を引く、シャープでタフな外観を備えている。

バッテリー容量やパワートレインの選択肢も複数用意されている。ベース仕様では約370kmの航続距離を実現しており、最大容量のバッテリーを選択すれば580kmまで伸びる。

室内は、上質な素材と直感的に操作できるインフォテインメント・システムにより、非常に快適な空間となっている。風合いのあるファブリックとプラスチックがうまく調和しており、あちこちに収納スペースも設けられている。

価格は3万1510ポンド（約665万円）からと競争力があるが、エルロックの良さを最大限に楽しむにはもう少し予算が必要だ。

3. 日産キャシュカイ

デザイン：7点 インテリア：8点 パフォーマンス：7点 乗り心地＆ハンドリング：8点 コスト：9点

長所：好印象のインテリア あらゆる状況で快適 インフォテインメントは使いやすい

短所：マニュアル・トランスミッションは操作しづらい CVT車は「モー」というエンジンが気になる インフォテインメントは時代遅れに感じる

最大の特徴：オールラウンドな能力

軽量化されたシャシー、広々とした室内空間、そして大幅に改善された走行性能。最新のキャシュカイは英国におけるベストセラー車としての期待におおむね応えてくれた。



3. 日産キャシュカイ

「キャシュカイは、これまでの歴代モデルが掲げてきた『安全で扱いやすく、かつ合理的』という基本方針を忠実に踏襲している」

――サム・フィリップス（UK記者）

走り好きのドライバー向けの要素はほとんどなく、1.3Lのマイルドハイブリッドガソリンエンジンも、新開発のeパワーもやや力不足だが、それは予想通りだろう。

パフォーマンスやハンドリングはキャシュカイの主眼ではない。家族向けに細かく配慮して設計されており、装備も充実し、価格と維持費もかなり手頃だ。

どうしてもオートマティック・トランスミッション車を選ぶなら、息切れしがちなCVTより、eパワー車を選ぶべきだ。

インテリアは他車ほど派手ではないが、素材は上質で、造りはしっかりしている。多数の物理ボタンが充実しているため、操作も非常に簡単だ。

発売初期のキャシュカイには、見た目が少し古めかしいマルチメディアシステムが搭載されていた。約2年後に改良が行われ、上位グレードには見た目が格段に良くなった新システムが導入された。

初代モデルのような、業界を揺るがすほどの革新性はもうみられないが、日産が顧客のニーズを極めてよく理解していることを示す好例だ。高級ブランド以外のモデルの中では、キャシュカイを凌ぐものはなかなない。

4. ボルボXC40

デザイン：8点 インテリア：7点 パフォーマンス：7点 乗り心地＆ハンドリング：8点 コスト：7点

長所：魅力的な雰囲気のインテリア 乗り心地とハンドリングのバランスが良い

短所：運転感覚はそれなり 他車ほど広くない ガソリンエンジンの音が荒い

最大の特徴：プレミアム感

ボルボの定評あるSUV、XC60やXC90の弟分にあたるこのモデルは、販売面で大成功を収めている。



4. ボルボXC40

「快適性を重視し、機能性に焦点を当てたその姿勢において、XC40は根っからの典型的なボルボだ」

――マット・ソーンダース（UK編集者）

XC40は2017年の発売当初から一目で惹きつける魅力を持っており、そのカリスマ的なデザインが若いユーザー層をボルボのショールームへと呼び込んだ。

個性的なエクステリアに加え、キャビンは称賛に値するレベルの高級感、快適性、使いやすさを備えている。

コンパクトSUVクラスの中で最も実用的なモデルとは言えないが、高級車のような雰囲気は確かにたっぷりある。

現在、英国ではマイルドハイブリッド付きガソリンエンジンが2種類のみ用意されている（EVのEX40を含めない場合）が、どちらも優れた選択肢だ。

SUVの使命が、ドライバーを喧騒から隔絶し、日々の疲れを癒すことにあるとすれば、XC40ほどそれを完璧に果たすモデルはないだろう。

5. フォード・プーマ

デザイン：8点 インテリア：7点 パフォーマンス：7点 乗り心地＆ハンドリング：8点 コスト：8点

長所：どの仕様でも運転する喜びが極めて大きい 車載システムが飛躍的に進歩した 燃費性能が高い

短所：一部の内装材がひどく安っぽい 後部座席の広さはライバル車に及ばない 低速時の乗り心地は悪い

最大の特徴：運転の楽しさ

フィエスタをベースにしたプーマは、コンパクトSUVクラスとしては新鮮なレベルのダイナミクスとハンドリング特性を実現している。同時に、コストパフォーマンスに優れ、実用的で経済的でもある。



5. フォード・プーマ

「これまで運転の楽しさを実現するのに苦労してきたこのクラスにおいて、プーマがライバルとこれほど明確に一線を画していることは驚くべきことだ」

――イリヤ・バプラート（UK記者）

数年前に登場したマイナーチェンジ版は、それまでの良さをすべて継承しつつ、燃費効率が向上し、メカニズムはより洗練され、車載システムも直感的に操作できるようになった。

走行性能においては同クラスのリーダーであり、パワフルな仕様を選ばずとも、そのシャシーを存分に楽しむことができる。さらに良いことに、魅力的なドライビング・エクスペリエンスが、実用性や快適性といった他の重要な要素を犠牲にすることもない。

走りの面では完成度が高いが、後部座席の足元スペースがもう少し広く、インテリアの素材にもっと高級感があれば、その魅力はさらに高まるだろう。

フィエスタが姿を消した今、プーマは運転好きにとってマストな1台だ。

6. キアEV3

デザイン：9点 インテリア：9点 パフォーマンス：8点 乗り心地＆ハンドリング：6点 コスト：8点

長所：同クラスでは大容量のバッテリー 優れたインフォテインメント・システムと使いやすさ 室内が広い

短所：ADASの性能がひどい 運転感覚が平凡 それほど安価ではない

最大の特徴：広々とした室内空間

キア最新のEV3は、欧州市場で最も優れたコンパクトSUVの1つであり、大容量バッテリーと高いパフォーマンスを誇る。



6. キアEV3

「一見すると画期的なモデルには見えないが、EV3は依然として大きな成果であり、このクラスの競争をさらに激化させている」

――イリヤ・バプラート（UK記者）

2種類のバッテリーオプションのうち、最も印象的なのは大容量の81.4kWhパックで、1回の充電で航続距離590kmを実現する。

電気モーターの最高出力は204ps、0-100km/h加速タイムは7.6秒と十分に速い。日常の走行や高速道路でも、これ以上のパワーは必要ない。

室内も広々としており、460Lのトランク（さらにボンネット下には20Lの小さなフロントトランク）を備える。後部座席のレッグルームも、ジープ・アベンジャーなどの競合車と比較して実用的な部類に入る。

7. ヒョンデ・ツーソン

デザイン：7点 インテリア：8点 パフォーマンス：8点 乗り心地＆ハンドリング：7点 コスト：8点

長所：非常に経済的 印象的なエクステリアデザイン 大人っぽいインテリア

短所：反応の鈍いオートマティック・トランスミッション 精彩を欠く走行性能 安っぽいプラスチック素材が見受けられる

最大の特徴：インテリアレイアウト

4代目ツーソンの登場は、ヒョンデにとってある種の転換点となった。



7. ヒョンデ・ツーソン

「ツーソンは、ヒョンデ車がスタイルと実用性の両方を兼ね備えていることを示す好例だ」

――マット・ソーンダース（UK編集者）

デザイン面では、ハンサムだがやや地味だった先代モデルから劇的な変貌を遂げ、インテリアの質感も新たな高みに達した。

走行性能に関してはかなり無難な路線をとっており、ハンドリングのバランスは、純粋な走りの楽しさよりも使いやすさを優先している。

これまで以上に洗練されたコンパクトSUVであり、間違いなく注目に値する1台だ。

パワートレインはすべて、ターボチャージャー付き1.6L直列4気筒ガソリンエンジンをベースとしており、マイルドハイブリッドやプラグインハイブリッドも選ぶことができる。

8. ルノー4 Eテック

デザイン：9点 インテリア：8点 パフォーマンス：9点 乗り心地＆ハンドリング：8点 コスト：9点

長所：ルノー5よりも明らかに実用的 中級グレードはコストパフォーマンスに優れる 驚くほど洗練されており、運転しやすい

短所：効率性は特に高いわけではない 同価格帯の他のEVほど広くない ルノー5ほど運転が楽しくない

最大の特徴：レトロスタイル

インスピレーションの源となった1960年代の初代4のような実用性は欠くかもしれないが、現代の電動クロスオーバーとしては、快適で効率的、そして扱いやすく、非常に魅力的な選択肢だ。



8. ルノー4 Eテック

「全3グレードにヒートポンプが標準装備されているのは嬉しいが、シートヒーターを付けるには最上位グレードを選ばなければならないのは残念だ」

――マレー・スカリオン（UK編集者）

十分な居住スペースと荷室容量を備えた4 Eテックは、ハッチバックの5 Eテックよりも実用的と言える。運転の楽しさでは及ばないものの、日常的に人や大量の荷物を運ぶ人にとっては、こちらの方が良い選択となる。

滑らかで快適な走りに加え、日常使いでのエネルギー消費効率もそれほど悪くない。室内には直感的に操作できるデジタル技術が充実している。

9. キア・スポーテージ

デザイン：8点 インテリア：8点 パフォーマンス：7点 乗り心地＆ハンドリング：6点 コスト：7点

長所：印象的なデザイン すっきりとして魅力的なインテリア 幅広いエンジンラインナップ

短所：ハイブリッドパワートレインは粗い感じがある 乗り心地とハンドリングのバランスはそれほど良くない ヘッドルームはハッチバック並み

最大の特徴：ストレスフリーなファミリーカー

スポーテージは英国で販売台数ランキング第2位に入る人気モデルであり、昨年のマイナーチェンジでは新機能の追加、燃費向上、そして新しいスタイリングの獲得を果たした。



9. キア・スポーテージ

「グレード選択で1つアドバイス。背の高い同乗者がいる場合は、GTラインおよびGTラインSグレードのパノラミックサンルーフは避けるべきだ」

――イリヤ・バプラート（UK記者）

全体として今回のアップデートはそれほど劇的なものではなかったが、大胆なフロントデザインにより、激戦区であるコンパクトSUVクラスで存在感を際立たせている。

1.6Lガソリンエンジンも性能的には十分だが、より静かでクリーンな走行を求めるなら、ハイブリッドモデルの方が燃費は良い。ただし、ダイナミックな走りは期待できない。乗り心地とハンドリングのバランスは引き続き良好だが、躍動感や運転の楽しさはあまり期待しない方がいい。

10. レンジローバー・イヴォーク

デザイン：9点 インテリア：8点 パフォーマンス：8点 乗り心地＆ハンドリング：7点 コスト：6点

長所：前モデルより走りの洗練度が著しく向上 電動パワートレインは滑らかで優れたパフォーマンスを発揮 車体は重いものの、その重さを感じさせないハンドリングとパワー

短所：PHEVはバッテリーが切れた状態での実走行燃費が11km/lにとどまる 最近のアップデートで室内の機能性が大幅に低下した 不必要に硬い乗り心地

最大の特徴：パフォーマンス

レンジローバー・イヴォークはかつて、最高峰のコンパクトSUVだった。以前ほどの完成度ではないものの、依然として候補リストに加える価値はある。



10. レンジローバー・イヴォーク

「見た目は素晴らしく、同クラスの他車よりはるかに活気のあるハンドリングを見せる。プラグインハイブリッドのパワートレインは滑らかで反応が良く、一体感がある」

――イリヤ・バプラート（UK記者）

デザインは依然として見栄えがするが、最大の強みはハンドリングだ。プラグインハイブリッド仕様であっても、日産キャシュカイやヒョンデ・ツーソンよりもダイナミックである。

インテリアも高級感があるが、乗り心地が大きな弱点だ。2023年後半のマイナーチェンジで、不必要に硬く設定されてしまった。

機能面でも打撃を受けている。以前の物理ボタンとタッチスクリーンの絶妙な組み合わせが、単一のタッチスクリーンに置き換えられたのだ。

とはいえ、優れたコンパクトSUVを探しているなら、イヴォークは依然として良い選択肢だ。ただ、クラスリーダーというよりは、どちらかといえば平均的な存在と言えるだろう。

自分に合ったコンパクトSUVを選ぶには？

最適なコンパクトSUVを選ぶには、スタイル、維持費、室内の使い勝手の間で適切なバランスを見つけることが重要だ。

検討すべきポイントは以下の通り。

ガソリン、ハイブリッド、それともEV？



コンパクトSUVのパワートレインは種類豊富だ。

コンパクトSUVクラスはパワートレインの種類が豊富であり、「間違った」選択をすると月々の維持費が高くなってしまう可能性がある。

ガソリン車またはマイルドハイブリッド（MHEV）：年間走行距離が少ない場合や、フルハイブリッド車のメリットがあまり得られない高速道路を多く走る場合に最適。

フルハイブリッド（HEV）：都市部での生活に最適。渋滞時でも18km/l以上の燃費が期待でき、プラグインハイブリッド（PHEV）とは異なり、充電の必要もない。

電気自動車（EV）：自宅で充電できるなら、ランニングコストが低く、滑らかな走行も期待できる。ただし、初期購入価格は高め。

実用性と荷室容量

コンパクトSUVの中には、室内空間がハッチバックとほとんど変わらないものもあれば、ミドルサイズSUVに匹敵するものもある。

シート：特に背の高い子供や大人を頻繁に乗せる場合は、荷室容量よりもレッグルームを優先し、後部座席がスライド式のモデルを探そう。

荷室：単に荷室容量の数値だけを見るのは避けよう。荷室に段差があるか、床の高さを変えられるか、あるいは床下に追加の収納スペースがあるかを確認しよう。

インフォテインメントとインテリア

最近のSUVの多くはすべての操作をタッチスクリーンに移行しているが、これは運転中の注意散漫につながる可能性がある。

エアコン（暖房・冷房）の操作に物理的なスイッチ類を残しているモデルを探そう。

多くのエントリーモデルでは、スマートフォンとの接続にまだ有線ケーブルが必要なため、ワイヤレスのアップル・カープレイまたはアンドロイド・オートが搭載されているかどうかを確認しよう。

視界とドライビングポジション

SUVといっても、すべてのモデルが高い車高を持っているわけではない。

高いドライビングポジションを求めるなら、視界が広いクルマを探してしっかりと比較検討すべきだ。一部のクロスオーバーは単に背が高く見えるハッチバックに過ぎないが、本格的なSUVらしい視界を提供するものもある。

後方視界も確認すること。スタイリッシュなクーペ風のSUVは、リアウィンドウが小さく、カメラなど運転支援なしではバック駐車が困難な場合が多い。

コンパクトSUVを買うべきか迷ったら

以下の場合はコンパクトSUVをおすすめする。

・少し広めの荷室が欲しい場合。

・高い着座位置による安全性と安心感を求める場合。

・車高の低いクルマでは乗り降りに苦労する場合。



車高の高さやトランクの広さなどが主な特長となる。

反対に、以下のような場合はコンパクトSUVを避けた方がよい。

・運転の楽しさと没入感を最大限に追求したい場合。

・後部座席のレッグルームや荷室容量を重視する場合。

・できるだけ軽量で、加速性能が高く、燃費の良いクルマを求める場合。

テストと選定方法

コンパクトSUVをレビューする際、AUTOCAR UK編集部は都市部で扱いやすいサイズ感と、購入者が期待する「大型車」のような乗り心地をどれだけうまく両立させているかを評価した。英国の道路で数千kmに及ぶテスト走行を行い、単に着座位置が高いだけでなく、真に付加価値のあるモデルを見極めた。

評価項目は以下の通り。

パワートレインと燃費効率



AUTOCAR UK編集部は各モデルを実際に試乗し、燃費や広さなどを測定している。

現在のコンパクトSUVには、ガソリン車、マイルドハイブリッド、フルハイブリッド、プラグインハイブリッド、そしてEVといった多様な選択肢が存在する。UK編集部は高速道路での通勤や、ストップ＆ゴーを繰り返す市街地走行において実走行燃費テストを実施した。EVについては、さまざまな条件下での航続距離と効率を測定した。

乗り心地＆ハンドリング

コンパクトSUVは、ベースとなったハッチバックよりも重心が高いため、ボディロールが増えたり、乗り心地が不安定になったりすることがある。テスト走行ではサスペンションが穴だらけの市街地道路をどれだけうまく処理できるか、また高速道路でのクルージングにおいてステアリングの精度が十分に保たれているかを評価した。

実用性と広さ

荷室容量を測定し、単に広さだけでなく、荷物の積み下ろしのしやすさや床下収納も考慮しつつ、実用性を評価した。また、後部座席のレッグルームが大人2名だけでなく、子供にとっても十分かどうかをテストした。

視界と操作性

人々がコンパクトSUVを購入する主な理由の1つは、その見晴らしの良さにある。UK編集部は各モデルの前方および後方の視界を評価した。

また、市街地の狭い場所での最小回転半径や、パーキングセンサー、360度カメラの有効性もテストした。

洗練性と質感

デシベル計を用いて時速70マイル（約113km/h）での車内静粛性を測定し、ステアリングホイール、シフトレバー、インフォテインメント・システムといった主要な操作部を精査し、耐久性と高級感があるかを確認した。

よくある質問（FAQ） 最もドライビング性能に優れたコンパクトSUVは？

ドライビングにおいてはレンジローバー・イヴォークが最高だ。市街地では、ステアリングに滑らかさと正確さが際立ち、思い通りに操ることができる。一方、高い速度域では、ステアリングは重厚で安定し、他車を一歩リードしている。

最も信頼性の高いコンパクトSUVは？

AUTOCARの姉妹誌である英『What Car?』誌の信頼性調査によると、英国で最も信頼性の高いコンパクトSUVはミニ・カントリーマンだ。本特集で紹介した10台の中で最も信頼性が高いのはダチア・ダスターである。

コンパクトSUVは従来のハッチバックと比べてどうなのか？



コンパクトSUVのトレンドはまだしばらく続きそうだ。

大まかに言えば、少し割高ではあるが、実用性とスタイルがやや優れている。しかし、基本的な機能性はほぼ同じと考えていいだろう。モデルによっては、最低地上高とオフロード性能も優れている。さらに、車高が高くドア幅も広いので、乗り降りがしやすい。