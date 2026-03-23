【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】海外ファン驚愕の「魔法のゴラッソ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の若きFWが放った衝撃のスーパーゴールは、世界中のサッカーファンをも驚愕させている。

なでしこジャパンは日本時間3月21日のAFC女子アジアカップ決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの観客が詰めかけた完全アウェーの中で1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

この大一番で超満員のスタジアムをどよめかせたのが、左ウイングで起用されたFW浜野まいかの優勝弾だ。17分、左サイドでDF北川ひかるとMF長谷川唯がボールを繋いでいるタイミングで、浜野はペナルティーエリア外へと引いてボールを要求。そこに長谷川からパスが届けられると、鋭く反転し、ゴール方向を見ないままに右足を一閃。相手2人の間を抜けたシュートは、ややブレながら落下する独特な軌道を描き、GKマッケンジー・アーノルドの手も届かないファーサイドのネットに吸い込まれた。

「トラップ、ターン、シュートすべてが一流だ」の声も

現在はイングランドのトッテナムに所属（チェルシーからレンタル移籍中）している浜野が放った“不意打ち”のゴラッソは、海を越えて海外ファンの間でも大きな話題となっている。

SNS上の海外ファンからは、「信じられないシュート」「止められる方法が見当たらない」「ありえないボールの軌道」「トラップ、ターン、シュートすべてが一流だ」「ボールに魔法をかけた」「まったく予想外の一撃」と、その独特の軌道と高い技術を絶賛するコメントが殺到した。

さらに、完全アウェーの空気を一変させた一撃に「74,000人を沈黙させた」と驚く声や、所属元のファンと見られるユーザーからは「早くチェルシーに呼び戻そう」といったラブコールが上がるなど、大きな盛り上がりを見せていた。

6試合で29得点・1失点という圧倒的な強さでアジアを制したなでしこジャパン。その象徴の一人である浜野が、シドニーの大観衆の前でかけた“魔法”は、海外のサッカーファンに強く印象付けたようだ。4月に予定されている世界王者アメリカとの3連戦、そして悲願の優勝を狙う2027年ワールドカップに向けても、浜野の活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

