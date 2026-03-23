来年度予算をめぐり新たな動きがありました。年度末が迫る中で政府・与党は年度内成立を目指す一方、不測の事態にそなえて暫定予算の編成の検討に入りました。

暫定予算の編成を巡っては年度末まであと10日を切る中、政権幹部からも「年度内の成立は事実上難しい」との声が漏れ始めていました。

自民党・松山参院会長

「不測の事態に備えて、暫定予算を編成する方向で検討したいという旨の話が（官房）長官からございましたのでそれを受けて、また現場でしっかりと皆さんと協議をしたいというふうに思っております」

来年度予算案の審議の場は、与党が過半数割れしている参議院に移っています。

高市総理大臣はイラン情勢が緊迫する中、原油高対策のためにも年度内成立にこだわっていますが、年度末が迫り、野党側の求める審議時間に達するのが難しい情勢となっていました。

また、自民党議員からは「強引な予算審議は全く望まれていない」「世論も熟議の声が大きい」などの声があがっており、暫定予算を組むのはやむを得ないという声が広がっていました。こうした状況を受け、暫定予算の編成の検討に入った形です。

総理官邸は現段階で年度内成立を諦めていませんが今後、政府・与党内の調整も踏まえ最終判断する見通しです。