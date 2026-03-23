「仕上がってますね」51歳イケメン俳優、自宅で“モーニング筋トレ”ショット公開「進化してる」「スゲー」
俳優の照英さんは3月23日、自身のInstagramを更新。自宅トレーニングルームでのモーニング筋トレショットを公開しました。
【写真】照英の筋肉ムキムキ姿
コメントでは、「流石は地球を救うヒーロー ギンガブルー」「仕上がってますね」「全然筋肉が変わってない！と言うか、進化してる」「スゲー」「流石ですね！」「と、反響が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】照英の筋肉ムキムキ姿
「コツコツ継続する・・・これ大事！」自宅で朝トレ照英さんは「モーニング筋トレ 自宅のトレーニングルームで、コツコツ継続する・・・これ大事！」とつづり、腕を組んでポーズを決める筋肉ムキムキの姿を公開しました。51歳とは思えない肉体美です。
過去の筋肉ショットも3月7日には「星獣戦隊ギンガマン『ギンガブルー・ゴウキ』 戦隊シリーズは終わってしまいましたが、ギンガブルーとして地球を一年間守らせて頂けた事に感謝しております！」と、過去のテレビ出演の際の写真を公開していた照英さん。この時から筋肉ムキムキであることがうかがえます。これからも照英さんのすてきな肉体美が見られるのを楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)