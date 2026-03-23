労働力の確保が課題となるなか、三重県内において、賃金の改善を見込む企業が去年より減少していることが、民間の調査会社の調べで分かりました。

帝国データバンクが三重県内にある企業290社を対象に今年1月に調査を行ったもので、121社から回答がありました。

調査結果によりますと、正社員のベースアップや賞与など賃金の改善があると見込む企業は57％となり、過去最高だった去年から6ポイント低下しました。

一方で、賃金の改善を行う見込みがないと答えた企業は、14％と去年から0．6ポイント上昇しました。

改善を行う見込みと答えた企業の業種別では、製造業の67．6％が最も高く次いで建設・運輸が多いということです。

具体的な内容としては「ベースアップ」と答えた企業が最も多く、改善の理由としては人手不足などによる「労働力の定着・確保」と答えた企業が最も多いということです。

調査を行った帝国データバンクによりますと、賃上げを見込む企業は過去2番目に高い結果となった一方、人件費の高騰に加えて、原材料やエネルギー価格の上昇などの影響で業績悪化を背景に賃上げを見送る企業や、採用や教育研修など「人」への投資を重視する動きもみられるということです。