後藤真希＆TWICE モモの交流にファン驚き！ 「夢の2ショット」「激アツ」「美し過ぎ」
モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が、3月22日（日）に自身のInstagramを更新。TWICEのMOMO（モモ）と撮影した2ショットが公開されると、2人の交流に驚いたファンから、「ももりん?!なんで?!」「激アツ」などコメントが寄せられている。
【写真】後藤真希＆TWICE モモの美スタイル輝く2ショット
■コラボを期待する声も
この日後藤が投稿したのは、自身がプロデュースするスキンケアブランド 「rall．＋（ラルプラス）」の発表会の様子を収めた複数枚のオフショット。
後藤とモモの2ショットは1枚目に掲載されており、写真では花柄があしらわれたブルーのドレスを着た後藤と白いワンショルダーのドレスを着たモモがカメラ目線を決めて笑顔を見せている。
トップアイドル2人が肩を並べた貴重な光景に、ファンからは「夢の2ショット」「美し過ぎ」「私の二人のアイドルが同じ場所にいる！」「推しと推しがツーショット！最高すぎる」「どちらもスタイル抜群」といった声のほか、「踊ってみた！してほしー」とコラボを期待するコメントが集まった。
ちなみに、「rall.＋（ラルプラス）」は5月誕生。毎日のケアの一つ一つが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていく願いと、使い心地と確かな手応えへのこだわりが詰まった、処方設計のスキンケアアイテムを順次展開予定だ。
引用：「後藤真希」Instagram（@goto_maki923）
【写真】後藤真希＆TWICE モモの美スタイル輝く2ショット
■コラボを期待する声も
この日後藤が投稿したのは、自身がプロデュースするスキンケアブランド 「rall．＋（ラルプラス）」の発表会の様子を収めた複数枚のオフショット。
トップアイドル2人が肩を並べた貴重な光景に、ファンからは「夢の2ショット」「美し過ぎ」「私の二人のアイドルが同じ場所にいる！」「推しと推しがツーショット！最高すぎる」「どちらもスタイル抜群」といった声のほか、「踊ってみた！してほしー」とコラボを期待するコメントが集まった。
ちなみに、「rall.＋（ラルプラス）」は5月誕生。毎日のケアの一つ一つが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていく願いと、使い心地と確かな手応えへのこだわりが詰まった、処方設計のスキンケアアイテムを順次展開予定だ。
引用：「後藤真希」Instagram（@goto_maki923）