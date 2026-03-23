後藤真希＆TWICE モモの交流にファン驚き！

写真拡大

　モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が、3月22日（日）に自身のInstagramを更新。TWICEのMOMO（モモ）と撮影した2ショットが公開されると、2人の交流に驚いたファンから、「ももりん?!なんで?!」「激アツ」などコメントが寄せられている。

【写真】後藤真希＆TWICE モモの美スタイル輝く2ショット

■コラボを期待する声も

　この日後藤が投稿したのは、自身がプロデュースするスキンケアブランド 「rall．＋（ラルプラス）」の発表会の様子を収めた複数枚のオフショット。

　後藤とモモの2ショットは1枚目に掲載されており、写真では花柄があしらわれたブルーのドレスを着た後藤と白いワンショルダーのドレスを着たモモがカメラ目線を決めて笑顔を見せている。

　トップアイドル2人が肩を並べた貴重な光景に、ファンからは「夢の2ショット」「美し過ぎ」「私の二人のアイドルが同じ場所にいる！」「推しと推しがツーショット！最高すぎる」「どちらもスタイル抜群」といった声のほか、「踊ってみた！してほしー」とコラボを期待するコメントが集まった。

　ちなみに、「rall.＋（ラルプラス）」は5月誕生。毎日のケアの一つ一つが未来の自分に少しずつ“＋（プラス）”されていく願いと、使い心地と確かな手応えへのこだわりが詰まった、処方設計のスキンケアアイテムを順次展開予定だ。

引用：「後藤真希」Instagram（@goto_maki923）