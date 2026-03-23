突然、自己紹介を始める“ナースロボ_タイプT”がかわいすぎる！ ほっこりできるイラストが魅力のボイロ手描き劇場『迷子』

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『迷子【ボイロ手描き劇場】』という水崎なこのさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

初投稿！！

放課後山の中をお散歩していたらかわいいロボットを見つけた話です。

迷子【ボイロ手描き劇場】

イラストがとてもかわいい手描きボイロ劇場動画が投稿されています。投稿者は水崎なこのさん、作品タイトルは「迷子」です。

手描きイラストに吹き出しで会話が表示され、そこに合成音声ソフトによる音声が乗った、物語仕立ての動画です。ほのぼのとしたストーリーが楽しめる作品に仕上がっています。

登場するのは、ナースロボ_タイプT、ずんだもん、中国うさぎといった、音声合成ソフトが発売されているキャラクターたち。ずんだもんと中国うさぎが山を散歩をしていると、かわいらしいロボットを見つけます。

動画は、「プログラム起動中」とロボットが目を覚ますシーンから始まります。ずんだもんが「うわ、なんかついちゃったのだ！？」と驚きながら覗き込み、中国うさぎも心配そうに様子をうかがいます。

「ウワサのロボットさんなのだぁ？」と思うも、想像していた「ロボロボしさ」とは少し違う雰囲気に2人は戸惑い気味。そのロボットは起き上がると、突如、自己紹介を始めました。

「私の名前はナースロボ_タイプT、気軽にTちゃんとでも呼んでください」と、キラキラな笑顔であいさつしてくれたのです。

ずんだもんはさっそく「Tさん、質問したいんだけど、一体ここはどこなのだ」と尋ねます。返ってきた答えは、「ここは私とマスターのおうちです。ずっと昔からマスターと二人で暮らしています」という、どこか意味深なものでした。

とても家には見えない場所であり、肝心のマスターの姿も見当たりません。中国うさぎがその点に触れようとすると、ずんだもんが「初対面でそれはちょっとまずいのだ」と制止します。

そのまま置いていくわけにもいかず、2人はナースロボ_タイプTを連れて帰ることに。「この山の降り方ってわかるのだ？」と尋ねると、ナースロボ_タイプTは「ルート検索中」と何やら考え始めました。そして導き出されたのは、「目的地まで1.8キロ、1時間程度です」という案内ルート。「頑張りましょう！」と張り切るナースロボ_タイプTに対し、ずんだもんは「1時間……」とぼやくのでした。

この動画は水崎なこのさんのニコニコ動画への初投稿作品ですが、すでに視聴者を惹きつけるのに十分なクオリティがあります。気になった方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

初投稿で手書き劇場とな

かわいかったー！

続き楽しみ

素晴らしい作品を見つけてしまった

可愛いくて素晴らしい！

文／高橋ホイコ