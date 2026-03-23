帝京長岡 1-5 東北(宮城)

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春のセンバツ甲子園に初出場の帝京長岡は、23日午前9時から宮城県の東北高校と対戦しました。

4点を追いかける2回に1点を返し追い上げムードを作りましたが、その後、追加点を許し1対5で敗れました。