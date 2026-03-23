【春のセンバツ甲子園】初出場の「帝京長岡」は宮城県の東北と対戦、1-5で敗れる【新潟】

春のセンバツ甲子園に初出場の帝京長岡は、23日午前9時から宮城県の東北高校と対戦しました。



4点を追いかける2回に1点を返し追い上げムードを作りましたが、その後、追加点を許し1対5で敗れました。