ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【春のセンバツ甲子園】初出場の「帝京長岡」は宮城県の東北と対戦、… 【春のセンバツ甲子園】初出場の「帝京長岡」は宮城県の東北と対戦、1-5で敗れる【新潟】 【春のセンバツ甲子園】初出場の「帝京長岡」は宮城県の東北と対戦、1-5で敗れる【新潟】 2026年3月23日 11時42分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 春のセンバツ甲子園に初出場の帝京長岡は、23日午前9時から宮城県の東北高校と対戦しました。 4点を追いかける2回に1点を返し追い上げムードを作りましたが、その後、追加点を許し1対5で敗れました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 2021年に開学「三条市立大学」で卒業式、第2期生67人が巣立ち【新潟】 【柏崎刈羽原発】東京電力 柏崎刈羽原発6号機の発送電再開を発表【新潟】 【プロ野球｜オイシックス】5連敗で迎えたホーム開幕戦、約4000人のファンに今季初勝利捧げる【新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, ダイス, 配線, 世田谷区, 大阪, 工場, 上田, 長野, 住宅, 床暖房