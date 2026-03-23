俳優の鈴木亮平が２２日、Ｘを更新。主演ドラマのＴＢＳ系日曜劇場「リブート」の最終回について、冬橋（永瀬廉）の最後についてチラリ言及した。

次週がいよいよ最終回となる「リブート」。２２日放送回では、合六（北村有起哉）と真北弥一（市川團十郎）の１００億円の受け渡しの場所が判明し、兄の逮捕を目指している警視庁の真北（伊藤英明）に夏海・一香（戸田恵梨香）が連絡するが、ラストに真北が兄と合六と通じていたことが判明。

夏海・一香は合六側に捕まり、早瀬・儀堂（鈴木亮平）も冬橋とともに、ついに動いた菊池（塚地武雅）に捕まってしまう…という最悪の展開で終わっている。

鈴木は、早瀬を演じた松山ケンイチの「最終回予告全く無かったな！どうなるんですか？ミスター冬橋と塚地がどうなるのかだけほんの少しだけでも良いので教えて下さい億山さん！！」と記した投稿をリポスト。

そして「ついにあなたの大好きなムガ・ツカジが活躍しましたよ。てかあなた最近ムガ・ツカジのことしか呟いてないからね！」とした上で「ムガ・ツカジがどうなるかは秘密ですが、ミスター冬橋は、なかなか驚きの最後を迎えます。くらいは言っても良いでしょう。１２億当てちゃうかも」と、自身が出演しているスポーツ宝くじのＣＭもＰＲしながら、最終回をチラリ予告していた。

ファンからは「なかなか驚きの最後？いい意味でと期待してもいいですか？」「なんですか驚きの最後って…」「メガＢＩＧ当ててそのお金を合六に返済して丸く収まって終了？？そんな最終回あるかーい」「冬橋と早瀬家は未来ある最終回を願うばかり」「次回！冬橋１２億当選か！？」などさまざまな声が寄せられていた。