発電所攻撃したら「ホルムズ海峡は完全封鎖」イランは徹底抗戦の構え　アメリカの攻撃期限21時間後に迫る

アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の48時間以内の完全な開放に応じなければ、発電所を攻撃すると警告していて、その期限が21時間後に迫っています。

これに対してイラン軍は22日、徹底抗戦する考えを表明していて、緊張はさらに高まっています。

イラン軍中央司令部の報道官は22日、ホルムズ海峡について「完全に閉鎖されたわけではなく、我々の管理下にあり、我々の安全と利益を確保する形で通行が行われている」と主張しました。

その上で、アメリカがイランの発電所を攻撃した場合、「ホルムズ海峡を完全に封鎖し、発電所が再建されるまで船舶の航行を認めない」と警告しました。

また「この地域においてアメリカ人の株主を抱えるエネルギー関連企業は全て、完全に破壊される」「アメリカ軍基地を擁する近隣諸国の発電所は、標的とみなされる」と強調しました。

トランプ大統領は日本時間のきのう午前8時44分にSNSを投稿し、イランに対し、48時間以内にホルムズ海峡を開放するよう求め、応じない場合は「各地の発電所を壊滅させる」と警告したのに対して、イラン側は徹底抗戦する構えを見せたことでホルムズ海峡をめぐる緊張はさらに高まっています。