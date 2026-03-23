【2Kスプリングセール】 開催中

「ボーダーランズ4」

2Kおよびテイクツー・インタラクティブ・ジャパンは、「2Kスプリングセール」をSteamにて開催している。期間は3月27日まで。3月25日からはPlayStation Storeでも開催されるほか、4月1日からはXbox版向けセールも開催される。

本セールでは、シューティングRPG「ボーダーランズ4」や、ストラテジー「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」、ヒーローシミュレーションRPG「マーベル ミッドナイト・サンズ」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、セール期間、割引率は変更になる場合がある。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」

「マーベル ミッドナイト・サンズ」

「2Kスプリングセール」

※割引率は2Kの希望小売価格に基づきます。デジタル版のみ対象です。

Steamセール

開催期間：～3月27日

プレイステーションセール

【主な対象タイトル】 「バイオショック コレクション」（80%OFF） 「ボーダーランズ3」（90%OFF） 「ボーダーランズ4」（30%OFF） 「『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション」（30%OFF） 「ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱」（75%OFF） 「ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション」（67%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」（90%OFF） 「『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』コンプリート・エディション」（70%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」（40%OFF） 「『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション」（40%OFF） 「レゴ(R)2K ドライブ」（60%OFF） 「マフィア コンプリート・エディション」（85%OFF） 「マフィア トリロジーパック」（80%OFF） 「マフィア：オリジン ～裏切りの祖国」（20%OFF） 「『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』デラックス・エディション」（20%OFF） 「マーベル ミッドナイト・サンズ」（85%OFF） 「『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』」（80%OFF） 「NBA 2K26」（67%OFF） 「Risk of Rain 2」（67%OFF） 「クアリー ～悪夢のサマーキャンプ」（85%OFF） 「『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション」（80%OFF） 「TopSpin 2K25」（25%OFF） 「XCOM 2 コレクション」（90%OFF） 「XCOM: アルティメット・コレクション」（87%OFF）

開催期間（予定）：3月25日～4月8日

Xboxセール

【主な対象タイトル】 「バイオショック コレクション」（80%OFF） 「ボーダーランズ3」（90%OFF） 「ボーダーランズ4」（30%OFF） 「『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション」（30%OFF） 「ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱」（75%OFF） 「ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション」（67%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」（80%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」（40%OFF） 「『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション」（40%OFF） 「レゴ(R)2K ドライブ」（60%OFF） 「マフィア コンプリート・エディション」（85%OFF） 「マフィア トリロジーパック」（80%OFF） 「マフィア：オリジン ～裏切りの祖国」（20%OFF） 「マーベル ミッドナイト・サンズ」（85%OFF） 「『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』」（80%OFF） 「NBA 2K26」（67%OFF） 「Risk of Rain 2」（75%OFF） 「クアリー ～悪夢のサマーキャンプ」（85%OFF） 「『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション」（80%OFF） 「TopSpin 2K25」（25%OFF） 「XCOM 2 コレクション」（90%OFF）

開催期間（予定）：4月1日～4月16日

【主な対象タイトル】 「バイオショック コレクション」（80%OFF） 「ボーダーランズ3」（90%OFF） 「ボーダーランズ4」（30%OFF） 「『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション」（30%OFF） 「ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱」（75%OFF） 「ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション」（67%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」（80%OFF） 「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」（40%OFF） 「『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション」（40%OFF） 「レゴ(R)2K ドライブ」（60%OFF） 「マフィア トリロジーパック」（80%OFF） 「マフィア：オリジン ～裏切りの祖国」（20%OFF） 「マーベル ミッドナイト・サンズ」（85%OFF） 「『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション」（80%OFF） 「NBA 2K26」（67%OFF） 「Risk of Rain 2」（75%OFF） 「クアリー ～悪夢のサマーキャンプ」（85%OFF） 「『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション」（80%OFF） 「TopSpin 2K25」（25%OFF） 「XCOM 2 コレクション」（90%OFF）

(C) 2026 2K