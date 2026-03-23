バルセロナ五輪シンクロナイズドスイミングのソロ、デュエットで銅メダルの奥野史子さん（５３）が、長女の大学卒業を報告し、夫で北京五輪陸上男子４００メートルリレー銀メダルの朝原宣治さん（５３）との家族ショットを公開した。

奥野は２２日、自身のインスタグラムを更新。「卒業おめでとう まじめにコツコツとよく頑張ったね！貴女を誇りに思います」と記し、はかま姿で花束を抱えた長女の写真や、朝原さんと３人で並んだショットなどをアップ。長女も両親と同じ同志社大を卒業した。

「ステキな友達に囲まれて素晴らしい学生生活、そばで見ていて幸せでした いよいよ羽ばたく時が近づいてきてちょっと寂しいけど、いつまでもママの心はあなたの側にいます 人生を楽しんでね」とつづった。

奥野さんは同志社大のゼミの同期生でもあった朝原さんと長らく交際し０２年に結婚。当時、朝原さんは現役選手として、奥野が暮らすアメリカに留学していた。０３年４月に長女、０６年に長男を出産。０８年の北京五輪陸上男子４００Ｍリレーで３着（のち２位へ繰り上げ）となり、夫婦揃って五輪のメダリストとなった。１１年７月には次女が誕生した。長男の大河さんは同志社大のラグビー部で活動している。