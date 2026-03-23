2015年に芥川賞を受賞したお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。今も付き合いがあるという幼なじみが、又吉の小学生時代を語った。

同番組には、小学生時代からの親友で、現在は公認会計士として又吉を支えるという古川さんがVTR出演した。古川さんは、又吉が子供の頃からおしゃれな風ぼうで、周囲から一目置かれていたと語った。

そして友人らとのサッカーチーム名を決める際、又吉は「フッソバル・リーベンフォルト」と言い出し、「“フッソリーベ”って略してチーム名にしよう」と提案。書店のドイツ語辞典で調べ、単語を組み合わせた造語であることが明かされた。

また古川さんは、国語のテストでのエピソードを披露。「主人公の心情をア、イ、ウ、エの中から選ぶ問題で、答えはイなのに“絶対エだ”と言い張って、クラスみんなの前で2、30分先生に詰め寄っていた」と振り返った。

これを受けて、スタジオで見ていた番組MCの女優・井桁弘恵が「衝撃のエピソード」と驚くと、又吉は「僕の中で理屈が通ってしまった。だから“間違い”じゃなくて、こういうふうに解釈すればこれは正解になるっていう説明を先生にずっとしてた」と釈明した。

続けて「みんなは僕の情熱が怖かったみたいですね、“もうええって”みたいな」と苦笑い。当時の教師の対応について、又吉は「先生は先生なりに、なぜ僕が丸をしたもの（エ）じゃなくてこっち（イ）が正解なのかを示してくださるんですけど、それはもちろん分かってる。それは丸やけどこれも丸やっていう、そこの平行線で」と懐かしんでいた。