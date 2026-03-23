イギリス王室にルーツのあるイケメンタレントが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 雪が残る露天風呂で彼は、41歳とは思えぬ肉体美を惜しげもなくさらし……!?

【TVer】“イングランド王末裔イケメンタレント”に千鳥ノブ「なんやこいつ腹立つ！」「誰やキャスティングしたやつ！」 一方で大悟の反応は……!?

『相席食堂』に登場したイケメンタレントとは、ハリー杉山のこと。ハリーは、イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はなんとイングランド王だ。ペラペラの英語を活かして、リポーターやMC、ラジオDJだけでなく、マラソンランナーなど、マルチに活躍している。

そんなハリーは、銀世界が広がる群馬県利根郡みなかみ町へ。みなかみ町といえば、関東屈指の温泉街だ。美肌の湯で有名な奥平温泉の遊神館にやってきたハリーは、スキー帰りの親子と露天風呂で相席。父親にハイテンションで、マラソンについてマシンガントークを繰り広げた。

熱く語り尽くしたハリーは、「っていうか、めちゃめちゃ気持ち良くないですかこれ！」「いや～素晴らしい！」と雪景色にうっとり。開放的な気分になったハリーは、カメラに背を向けて「肩甲骨をリリースさせる！」と言いながら肩を回したり、スクワットをしたりなど、せっかく体が温まったのに寒空の下でしばらく体操をした。

さすがマラソンのために鍛えているだけあって、ハリーの身体は41歳とは思えないほど引き締まっている。スタジオにいるお笑いコンビ・千鳥は、そんなハリーの身体の一部に注目し、大盛り上がりだった。

なお、ハリーのみなかみ町ロケVTRは、『相席食堂』3月17日放送回で公開された。温泉以外にもハリーは、犬ぞり体験をしたり、国産大豆と地元の水で作った“生あげ豆腐”や、世界的な賞を受賞したビールなどを味わったり、みなかみ町を存分に満喫した。

【TVer】『相席食堂』もう1人の旅人は、ソムリエ世界大会初の日本人王者67歳！ 滝行、さらには火渡りに挑戦……千鳥「（パンサー）尾形とかでもやらん！」