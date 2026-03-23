大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市内で宿舎を構える出雲大社大阪分祠で会見を行った。

６歳の長女アヤゴーちゃんから「優勝の万歳がしたい」との約束を果たした霧島。「すごく良かった、と言っていました。まだゆっくり話していないので、これから楽しみです」と家族との水入らずを楽しみにしているという。

１２場所ぶりの大関復帰が確実。平幕にも番付を落とした２年間。アヤゴーちゃんからは度々ゲキを飛ばされていた。

「苦しんでいるときに『パパが強くなる方法はないの」と。あんな厳しい言葉をもらうと変わりますね。前は負けると泣いていた。今は『パパ、大きくなったから泣かない』と言って。この前は『とにかく押して』と言われた。横綱大の里関に勝っていないのですが『大の里に勝つ技はないの』と言われたのは心が痛かった。それでもパパを見てくれる。子どものために、これからですね」

２５日には２度目の大関伝達式が控える。口上は「これから考える」と話した。もちろん、目指すは横綱昇進。「ここからが大事」と気を引き締めた。