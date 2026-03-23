子どもが勝手にゲームに課金……。気づいたときには、とんでもない金額になっていることも？ 今回は、親のお金で勝手に課金した息子に、お金の大切さを教えたエピソードをご紹介します。

80万円はママが払ってあげるけど…

「小6の息子が、無断でゲームに課金していました。その額、なんと80万円……。どうにか返金できないか問い合わせたけれど、スマホは私の名義だし、私のクレジットカードで決済されていることから、私じゃなくて息子が勝手にやったと証明するのは難しいといわれ……。

弁護士さんに相談しようかとも思ったけれど、まったく反省していない息子を見て怒りが頂点に。『この80万円はママが払ってあげる』『ただし、大学や専門学校の進学費用は出しません。自分で働いて学費を稼ぐか、奨学金を借りて行きなさい』『一人暮らしのお金も結婚式のお金も出しません』と言いました。息子は『べつにいいよ』なんて言っていたけど、数年がたち大学受験が目前となった現在、絶対に学費は出さないという私を見てとても後悔しているようです。

息子がスマホでポチポチしながら使った80万。それを稼ぐのがどれだけ大変なことか、ようやく理解したかしら」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 80万なんて大金を勝手に使われていたら血の気が引きますね……。多少、荒療治だとしても、お金の大切さを子どもに実感してもらうのが一番効果的でしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。