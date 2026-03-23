今年初のクルーズ船が秋田港に到着 乗客たちはそれぞれ県内各地の観光地へ
県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着しました。
降り立った乗客たちは、早速県内各地の観光地へと向かっていました。
午前8時前。
今年初のクルーズ船アザマラパシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。
鴨下望美アナウンサー
「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力ですね～！何階建てなんでしょう、大きい」
全長は181メートル、乗客定員は702人です。
秋田港へ降り立った乗客たちは、歓迎を受けた後、思い思いの観光地へと向かいました。
鴨下アナ
「秋田に来たことありますか？」
アメリカから
「いいえ」
鴨下アナ
「はじめて？」
アメリカから
「日本ははじめて」「博物館や城、ほかにも秋田の素敵な場所に行く予定」
イギリスから
「ツアーで秋田の観光をする予定でとても楽しみ。日本には何度も来ていますが、北部には行ったことないので見て回れるのが本当にうれしい」
今年の県内へのクルーズ船の寄港は21回の予定です。
最も多かった去年と比べ12回少なくなっていて、県は、来年の誘致に向けて力を入れる方針です。
今年初のクルーズ船は23日午後6時に秋田港を離れます。