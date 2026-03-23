県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着しました。



降り立った乗客たちは、早速県内各地の観光地へと向かっていました。



午前8時前。



今年初のクルーズ船アザマラパシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。



鴨下望美アナウンサー

「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力ですね～！何階建てなんでしょう、大きい」





今月13日に兵庫を出発し、九州や韓国の釜山、新潟などを経由して秋田へ到着したアザマラパシュート。全長は181メートル、乗客定員は702人です。秋田港へ降り立った乗客たちは、歓迎を受けた後、思い思いの観光地へと向かいました。鴨下アナ「秋田に来たことありますか？」アメリカから「いいえ」鴨下アナ「はじめて？」アメリカから「日本ははじめて」「博物館や城、ほかにも秋田の素敵な場所に行く予定」イギリスから「ツアーで秋田の観光をする予定でとても楽しみ。日本には何度も来ていますが、北部には行ったことないので見て回れるのが本当にうれしい」今年の県内へのクルーズ船の寄港は21回の予定です。最も多かった去年と比べ12回少なくなっていて、県は、来年の誘致に向けて力を入れる方針です。今年初のクルーズ船は23日午後6時に秋田港を離れます。