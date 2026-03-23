ABS秋田放送

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県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着しました。

降り立った乗客たちは、早速県内各地の観光地へと向かっていました。

午前8時前。

今年初のクルーズ船アザマラパシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。

鴨下望美アナウンサー
「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力ですね～！何階建てなんでしょう、大きい」

今月13日に兵庫を出発し、九州や韓国の釜山、新潟などを経由して秋田へ到着したアザマラパシュート。

全長は181メートル、乗客定員は702人です。

秋田港へ降り立った乗客たちは、歓迎を受けた後、思い思いの観光地へと向かいました。

鴨下アナ
「秋田に来たことありますか？」
アメリカから
「いいえ」
鴨下アナ
「はじめて？」
アメリカから
「日本ははじめて」「博物館や城、ほかにも秋田の素敵な場所に行く予定」

イギリスから
「ツアーで秋田の観光をする予定でとても楽しみ。日本には何度も来ていますが、北部には行ったことないので見て回れるのが本当にうれしい」

今年の県内へのクルーズ船の寄港は21回の予定です。

最も多かった去年と比べ12回少なくなっていて、県は、来年の誘致に向けて力を入れる方針です。

今年初のクルーズ船は23日午後6時に秋田港を離れます。