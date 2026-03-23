グロースエクスパートナーズ<244A.T>がしっかり。１９日の取引終了後に、ミライト・ワン<1417.T>子会社の国際航業と業務提携に向けて協議を進めることで合意したと発表しており、好材料視されている。



国際航業が提供する地理空間情報利活用プラットフォーム「Ｇｅｏｚｅｎ」と、グロースｘＰが有するＤＸコンサルティングやシステム開発・ＡＩ活用の知見を組み合わせることで、企業が保有する地理空間データの活用を促進し、迅速な意思決定と業務高度化を支援するのが狙い。提携により、両社はエンタープライズ市場を中心とした新たなサービス創出と案件創出の加速を目指す。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS