・ステラファはＳ高で昨年来高値を連日更新、中国で第１例目のＢＮＣＴでの治療を実施

・Ｓａｎｓａｎやマネフォが底堅い、全体大幅安もＳａａＳ関連の一角に見直し機運

・明海グループが大幅高で５日連続の大陽線、タンカー関連株への投資マネー攻勢続く

・フジＨＤが逆行高演じる、村上氏側による再度買い増しで思惑

・片倉コープが急騰、中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る

・シェアテクは大幅反発、「フランチャイズの窓口」譲渡で２６年９月期利益予想を上方修正

・ソフトバンクＧが続落で分割後安値を意識、大規模ＡＩデータセンター投資を明示も米ハイテク株安が逆風に

・フリークＨＤがカイ気配スタート、今９月期営業利益の大幅上方修正を好感



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出所：MINKABU PRESS