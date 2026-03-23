◎２３日前場の主要ヘッドライン
・ステラファはＳ高で昨年来高値を連日更新、中国で第１例目のＢＮＣＴでの治療を実施
・Ｓａｎｓａｎやマネフォが底堅い、全体大幅安もＳａａＳ関連の一角に見直し機運
・明海グループが大幅高で５日連続の大陽線、タンカー関連株への投資マネー攻勢続く
・フジＨＤが逆行高演じる、村上氏側による再度買い増しで思惑
・片倉コープが急騰、中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る
・シェアテクは大幅反発、「フランチャイズの窓口」譲渡で２６年９月期利益予想を上方修正
・ソフトバンクＧが続落で分割後安値を意識、大規模ＡＩデータセンター投資を明示も米ハイテク株安が逆風に
・フリークＨＤがカイ気配スタート、今９月期営業利益の大幅上方修正を好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・Ｓａｎｓａｎやマネフォが底堅い、全体大幅安もＳａａＳ関連の一角に見直し機運
・明海グループが大幅高で５日連続の大陽線、タンカー関連株への投資マネー攻勢続く
・フジＨＤが逆行高演じる、村上氏側による再度買い増しで思惑
・片倉コープが急騰、中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る
・シェアテクは大幅反発、「フランチャイズの窓口」譲渡で２６年９月期利益予想を上方修正
・ソフトバンクＧが続落で分割後安値を意識、大規模ＡＩデータセンター投資を明示も米ハイテク株安が逆風に
・フリークＨＤがカイ気配スタート、今９月期営業利益の大幅上方修正を好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS