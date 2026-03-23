スキルス胃がんは、食欲不振・体重減少・上腹部痛・嘔気などの症状に気付くことが重要です。

また「原因は何だろうか」「検査方法にはどのようなものがあるのだろうか」など、スキルス胃がんに対する疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事ではスキルス胃がんの症状について解説しています。

※この記事はメディカルドックにて『「スキルス胃がんの原因」はご存知ですか？症状や検査法も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

スキルス胃がんの症状は？

スキルス胃がんの症状には次の4つが挙げられます。

食欲不振

体重減少

上腹部痛

嘔気

食欲不振は、胃の一部ががんによって占拠され、胃壁が厚くなるため食べ物の受容性が低下することが原因です。

体重減少は、がんによって代謝が亢進することや食事摂取が減少することによって起こります。

上腹部痛は、がんが進行して周囲の組織や神経に圧迫を加えることで発生します。

また嘔気は胃がんによる消化不良や胃の運動障害が関与していることが特徴です。

以下でそれぞれの症状について詳しくみていきましょう。

食欲不振

スキルス胃がんの症状には、食欲不振が挙げられます。

食欲不振とは、食べることへの意欲が減退し、食事摂取量が基準より下回ることです。がんの進行によって腫瘍が拡大し、胃の容量が減少することで食欲が低下します。

がんが進行すると、胃の機能が低下し消化不良・吐き気・食べ物への嫌悪感などが現れるため、これらの症状が食欲不振を引き起こす可能性があります。

体重減少

スキルス胃がんにおいて、体重減少は腫瘍が拡大し、食欲不振や消化不良によって栄養摂取が不十分になることで起こります。

また、がんの進行によって代謝が活発化し、体内のエネルギーが消費されることも体重減少の要因です。そのため急な体重減少などの症状には注意が必要です。

上腹部痛

スキルス胃がんでは、上腹部痛が起こることがあります。

上腹部痛が起こる理由には腫瘍の拡大・炎症の発生・消化不良の3つが挙げられます。

まずは腫瘍の拡大により胃の中に存在する腫瘍が拡大し、周囲の組織や神経を圧迫することで、痛みを引き起こすのです。

次に炎症の発生によるものです。スキルス胃がんは炎症や瘢痕組織（はんこんそしき）の形成を引き起こすことがあります。これが上腹部痛を引き起こす場合があります。

最後に消化不良によるものです。スキルス胃がんは、胃の正常な消化機能を妨げることがあります。

これによって食物が胃内で滞留し、消化不良や過剰ガスの発生し上腹部痛を引き起こすことがあります。

嘔気

スキルス胃がんの症状の1つに嘔気が挙げられ、腫瘍の圧迫と消化不良によって起こります。

胃の中に存在する腫瘍が周囲の組織や神経を圧迫し、胃の正常な運動や消化機能が妨げられることがあります。

内容物の胃内滞留が嘔気を引き起こす要因です。

さらに胃の正常な消化機能を妨げることで食物が胃内で滞留し、胃の刺激を引き起こして嘔気を誘発します。

「スキルス胃がん」についてよくある質問

ここまでスキルス胃がんの原因・予防法などを紹介しました。ここでは「スキルス胃がん」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

スキルス胃がんの初期症状について教えてください

中路 幸之助（医師）

スキルス胃がんの初期症状には、お腹の不快感・食欲低下・胸やけなどがありますが、早期の場合には症状がでないことがほとんどです。そのため初期の段階でがんを発見するためには、症状の有無に関わらず、定期的に検査を受けることが大切です。

スキルス胃がんになる確率は？

中路 幸之助（医師）

スキルス胃がんになりやすい要因として、喫煙やピロリ菌感染が挙げられます。そのため、普段から喫煙している人や、ピロリ菌に感染している方はスキルス胃がんとなる確率が上昇します。スキルス胃がんになる確率を下げるためには禁煙やピロリ菌除去が重要です。

編集部まとめ

スキルス胃がんを早期に発見するためには症状の変化に注意することが重要です。

「消化不良や胸焼けの頻度が増し、食欲の低下がみられる」「体重の減少や貧血がみられる」「吐血や黒色便が発生する」などの症状がある場合は注意が必要です。

スキルス胃がんの症状であることを視野に入れ、迷わず病院の受診をおすすめします。

またスキルス胃がんの予防や早期発見には、定期的なスクリーニング検査に加え、バランスの取れた食事や健康的なライフスタイルの維持が重要です。

医師との相談や指導を受けることもおすすめです。

スキルス胃がんと関連する病気

「スキルス胃がん」と関連する病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する病気

胃潰瘍胃腸炎

膵炎

食道がん十二指腸がん十二指腸潰瘍

スキルス胃がんはがんの進行が早いケースが多くみられるため、早めに治療することが大切です。

スキルス胃がんと関連する症状

「スキルス胃がん」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

腹部のはり

腹痛

貧血症状

食欲不振

体重減少

初期の場合は症状に気付きにくいケースもあります。少しでも異変に気づくためにも、定期的に検診を受けることが何より重要な対策になります。

参考文献

臨床研究・治験｜兵庫医科大学 上部消化管外科

胃がん（外科治療）｜兵庫医科大学病院