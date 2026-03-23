キッチンの洗い物問題、これで解決!? 1台5役の「マルチスピナー」で毎日の料理がラクになる
【画像で見る】かさばる取っ手やレバーがないからすっきり収まる！「スピナー蓋」
毎日の食事作り。「家族の健康のために野菜をたっぷり食べたい（食べさせたい）！」と思いつつ、サラダひとつ作るのにも、ザルで洗って、サラダスピナーで水切りして、ボウルに盛り付けて……と、気づけば洗い物の山。 そのうえキッチンの限られた収納スペースにあらゆるキッチンツールがあふれかえっていて、収納するのも一苦労。「あー面倒くさい！」とプチストレスを感じている方も多いのではないでしょうか？
これひとつあれば、キッチンでのあらゆる手間がスマートになる予感。その魅力をご紹介します！
■これぞ「神アイテム」！1台で5役をこなす優れもの
この「マルチスピナー」、最大の魅力はなんといっても【洗う・水切り・蒸す・盛り付ける・保存する】という5つの機能が1台に集約されていること。
ザル、サラダスピナー、電子レンジ用蒸し器、サラダボウル、保存容器の役割を、これひとつで全部こなしてくれるんです。 調理から配膳、余ったときの保存までシームレスにつながるので、途中で洗い物の手間が増える、なんてことがありません。
■「マルチスピナー」ここが便利！3つのポイント
では、具体的にどんなふうに便利なのか、注目のポイントをチェックしてみましょう。
【ポイント1】くるくる回してピタッ！新感覚の「水切り」
サラダスピナーといえば、かさばる取っ手やレバーが収納の邪魔になりがちですよね。 でもこれは、指でダイヤルを回し、手のひらでピタッと止める新開発のフラットな「スピナー蓋」を採用。軽い力でしっかりと水切りができるうえに、取っ手がないので戸棚や冷蔵庫にもすっきり収まります。
【ポイント2】そのまま食卓へ出せる！ガラスのような美しいボウル
水切りしたサラダは、そのまま食卓へ。ボウル部分には「TPX(R)」という次世代の樹脂素材が使われており、ガラスのような高い透明感と上質感があります。軽くて丈夫、スタイリッシュなデザインなので、手抜き感ゼロでおしゃれに盛り付けが完成します。
【ポイント3】電子レンジで「蒸し料理」もお任せ
さらに嬉しいのが、付属の「スチームプレート」。これをセットすれば、電子レンジで手軽に蒸し調理ができちゃうんです。 温野菜のサラダはもちろん、買ってきたお惣菜の肉まんやシュウマイをふっくら温めるのにも大活躍してくれます。
■使って実感！かゆいところに手が届く工夫がいっぱい
実際に使ってみると、細かな使い勝手の良さにも驚かされます。
例えば、中のザルには細かい斜めスリットが入っていて、千切りキャベツはもちろん、お米研ぎにも使えるんです。しかも脚付きだから、シンクに置いても直接底が触れず衛生的。
余ったサラダは付属のフタをしてそのまま冷蔵庫へ保存できるのでラップの節約にも。 さらに、スピナーの蓋からボウルの底の滑り止めゴムまで全パーツが分解できて、すべて食洗機対応！ 「洗うのが面倒だから使わない」なんて本末転倒なことにはなりません。
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「マルチスピナー」は、1〜2人分にちょうどいいコンパクトサイズ。 「キッチンが狭くて道具を増やしたくない」「とにかく毎日の洗い物を減らしたい」という方に、まさにぴったりのアイテムです。
機能的で見た目もスマートなこのボウルがあれば、忙しい日でも「野菜、もう一品作ろうかな」と前向きな気分になれそう。これから新生活をスタートする人へのプレゼントにも最適ですね。1台5役の「マルチスピナー」、ぜひチェックしてみてください。
文＝レタスクラブ編集部Y