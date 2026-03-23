23日前引けの日経平均株価は続落。前営業日比1790.30円（-3.35％）安の5万1582.23円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は91、値下がりは1473、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は352.97円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が130.76円、東エレク <8035>が118.33円、ＳＢＧ <9984>が62.57円、中外薬 <4519>が53.25円と並んだ。



プラス寄与度トップは第一三共 <4568>で、日経平均を5.72円押し上げ。次いでテルモ <4543>が3.34円、ＫＤＤＩ <9433>が2.61円、ＺＯＺＯ <3092>が1.40円、高島屋 <8233>が0.48円と続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は海運で、以下、非鉄金属、不動産、機械、石油・石炭、建設が並んだ。



株探ニュース

