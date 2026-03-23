ETF売買代金ランキング＝23日前引け
23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 154196 37.2 44110
２. <1321> 野村日経平均 32524 92.9 53600
３. <1357> 日経Ｄインバ 29346 23.6 5264
４. <1540> 純金信託 20690 139.9 21125
５. <1360> 日経ベア２ 18403 131.3 129.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 10852 21.3 52450
７. <1579> 日経ブル２ 10838 35.5 475.1
８. <1329> ｉＳ日経 8207 135.8 5330
９. <1542> 純銀信託 8040 113.7 30210
10. <1306> 野村東証指数 7830 130.0 3675
11. <1671> ＷＴＩ原油 7625 7.4 5233
12. <1326> ＳＰＤＲ 7340 345.9 64450
13. <1568> ＴＰＸブル 5522 270.9 737.1
14. <2036> 金先物Ｗブル 5047 155.4 178900
15. <1489> 日経高配５０ 4925 237.3 3020
16. <314A> ｉＳゴールド 4139 185.4 332.7
17. <2644> ＧＸ半導日株 3745 96.0 2993
18. <1330> 上場日経平均 3416 51.4 53630
19. <1320> ｉＦ日経年１ 3151 44.7 53380
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 3133 245.0 358.5
21. <1398> ＳＭＤリート 3032 120.8 1957.5
22. <1328> 野村金連動 3020 240.9 16660
23. <1459> 楽天Ｗベア 2648 39.5 213
24. <2038> 原油先Ｗブル 1991 -58.5 3130
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1974 358.0 2070.0
26. <200A> 野村日半導 1888 46.1 2976
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1841 198.4 156.3
28. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1538 71.5 12055
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1462 -1.9 67710
30. <2093> 上場米債０ラ 1389 146.7 5287
31. <1346> ＭＸ２２５ 1377 35.8 53300
32. <1615> 野村東証銀行 1311 126.0 552.1
33. <1308> 上場東証指数 1231 77.6 3627
34. <1358> 上場日経２倍 1152 24.1 83950
35. <2559> ＭＸ全世界株 1071 251.1 25555
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1034 270.6 51840
37. <1541> 純プラ信託 998 124.8 8925
38. <1655> ｉＳ米国株 941 79.2 746.5
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 912 249.4 3713
40. <513A> ＧＸ防衛日株 897 150.6 891
41. <2016> ｉＦ米債７有 888 11000.0 1810
42. <1571> 日経インバ 842 92.2 400
43. <1580> 日経ベア 804 482.6 1059.5
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 779 15.1 1055
45. <1699> 野村原油 774 -28.8 627.6
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 771 18.6 756.9
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 765 502.4 2086
48. <435A> ｉＦ日本配当 751 262.8 2298
49. <399A> 上場高配５０ 728 73.7 2001
50. <2516> 東証グロース 719 148.8 558.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 154196 37.2 44110
２. <1321> 野村日経平均 32524 92.9 53600
３. <1357> 日経Ｄインバ 29346 23.6 5264
４. <1540> 純金信託 20690 139.9 21125
５. <1360> 日経ベア２ 18403 131.3 129.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 10852 21.3 52450
７. <1579> 日経ブル２ 10838 35.5 475.1
８. <1329> ｉＳ日経 8207 135.8 5330
９. <1542> 純銀信託 8040 113.7 30210
10. <1306> 野村東証指数 7830 130.0 3675
11. <1671> ＷＴＩ原油 7625 7.4 5233
12. <1326> ＳＰＤＲ 7340 345.9 64450
13. <1568> ＴＰＸブル 5522 270.9 737.1
14. <2036> 金先物Ｗブル 5047 155.4 178900
15. <1489> 日経高配５０ 4925 237.3 3020
16. <314A> ｉＳゴールド 4139 185.4 332.7
17. <2644> ＧＸ半導日株 3745 96.0 2993
18. <1330> 上場日経平均 3416 51.4 53630
19. <1320> ｉＦ日経年１ 3151 44.7 53380
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 3133 245.0 358.5
21. <1398> ＳＭＤリート 3032 120.8 1957.5
22. <1328> 野村金連動 3020 240.9 16660
23. <1459> 楽天Ｗベア 2648 39.5 213
24. <2038> 原油先Ｗブル 1991 -58.5 3130
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1974 358.0 2070.0
26. <200A> 野村日半導 1888 46.1 2976
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1841 198.4 156.3
28. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1538 71.5 12055
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1462 -1.9 67710
30. <2093> 上場米債０ラ 1389 146.7 5287
31. <1346> ＭＸ２２５ 1377 35.8 53300
32. <1615> 野村東証銀行 1311 126.0 552.1
33. <1308> 上場東証指数 1231 77.6 3627
34. <1358> 上場日経２倍 1152 24.1 83950
35. <2559> ＭＸ全世界株 1071 251.1 25555
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1034 270.6 51840
37. <1541> 純プラ信託 998 124.8 8925
38. <1655> ｉＳ米国株 941 79.2 746.5
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 912 249.4 3713
40. <513A> ＧＸ防衛日株 897 150.6 891
41. <2016> ｉＦ米債７有 888 11000.0 1810
42. <1571> 日経インバ 842 92.2 400
43. <1580> 日経ベア 804 482.6 1059.5
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 779 15.1 1055
45. <1699> 野村原油 774 -28.8 627.6
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 771 18.6 756.9
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 765 502.4 2086
48. <435A> ｉＦ日本配当 751 262.8 2298
49. <399A> 上場高配５０ 728 73.7 2001
50. <2516> 東証グロース 719 148.8 558.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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