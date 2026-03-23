　23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　154196　　　37.2　　　 44110
２. <1321> 野村日経平均　　 32524　　　92.9　　　 53600
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 29346　　　23.6　　　　5264
４. <1540> 純金信託　　　　 20690　　 139.9　　　 21125
５. <1360> 日経ベア２　　　 18403　　 131.3　　　 129.5
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10852　　　21.3　　　 52450
７. <1579> 日経ブル２　　　 10838　　　35.5　　　 475.1
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　8207　　 135.8　　　　5330
９. <1542> 純銀信託　　　　　8040　　 113.7　　　 30210
10. <1306> 野村東証指数　　　7830　　 130.0　　　　3675
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7625　　　 7.4　　　　5233
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　7340　　 345.9　　　 64450
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　5522　　 270.9　　　 737.1
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　5047　　 155.4　　　178900
15. <1489> 日経高配５０　　　4925　　 237.3　　　　3020
16. <314A> ｉＳゴールド　　　4139　　 185.4　　　 332.7
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　3745　　　96.0　　　　2993
18. <1330> 上場日経平均　　　3416　　　51.4　　　 53630
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　3151　　　44.7　　　 53380
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3133　　 245.0　　　 358.5
21. <1398> ＳＭＤリート　　　3032　　 120.8　　　1957.5
22. <1328> 野村金連動　　　　3020　　 240.9　　　 16660
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2648　　　39.5　　　　 213
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　1991　　 -58.5　　　　3130
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1974　　 358.0　　　2070.0
26. <200A> 野村日半導　　　　1888　　　46.1　　　　2976
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　1841　　 198.4　　　 156.3
28. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1538　　　71.5　　　 12055
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1462　　　-1.9　　　 67710
30. <2093> 上場米債０ラ　　　1389　　 146.7　　　　5287
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　1377　　　35.8　　　 53300
32. <1615> 野村東証銀行　　　1311　　 126.0　　　 552.1
33. <1308> 上場東証指数　　　1231　　　77.6　　　　3627
34. <1358> 上場日経２倍　　　1152　　　24.1　　　 83950
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　1071　　 251.1　　　 25555
36. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　1034　　 270.6　　　 51840
37. <1541> 純プラ信託　　　　 998　　 124.8　　　　8925
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 941　　　79.2　　　 746.5
39. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 912　　 249.4　　　　3713
40. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 897　　 150.6　　　　 891
41. <2016> ｉＦ米債７有　　　 888　 11000.0　　　　1810
42. <1571> 日経インバ　　　　 842　　　92.2　　　　 400
43. <1580> 日経ベア　　　　　 804　　 482.6　　　1059.5
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 779　　　15.1　　　　1055
45. <1699> 野村原油　　　　　 774　　 -28.8　　　 627.6
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 771　　　18.6　　　 756.9
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 765　　 502.4　　　　2086
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 751　　 262.8　　　　2298
49. <399A> 上場高配５０　　　 728　　　73.7　　　　2001
50. <2516> 東証グロース　　　 719　　 148.8　　　 558.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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