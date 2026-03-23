三条市立大学で、開学第2期生の卒業式がありました。



三条市立大学は、ものづくりと経営の知識を備えた人材育成を目的に2021年に開学しました。22日の卒業式では、第2期生となる67人が旅立ちの日を迎えました。



■三条市立大学 アハメド シャハリアル学長

「300年のものづくりの歴史のあるまちなので、この価値観が次の世代に通じるものがたくさんあります。価値観を生かしてさらなる発展を県内でも国内でもと願っております。」



大学によりますと、卒業生全員の進路が決まっていて半数近くが県内に就職するということです。



■卒業生(春から警察官)

「人との関わり方であったりとかを生かしたいなと考えています。ここで培った行動力などを生かしていきたいと考えています。」



■卒業生(関東に就職)

「大学の全部の機材が申請すれば使えるので、自分のやりたいときに加工や設計などで使って、それも経験になったと思います。」



■卒業生(新潟市に就職)

「他の企業に行ったり、実際にものづくりをしている機械で作業をやってみたりして、そういう経験がすごくたくさんできたのもとても良かったと思っています。」