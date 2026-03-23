資産7億円の桐谷さん、保有株を紹介「含み益が今220万円」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、保有銘柄を発表しながら含み益を報告した。
【写真】ケタ違いの含み益！すげぇ料理…電通からご馳走になった桐谷さん
定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「昨夜は、電通東日本と七十七銀行の方にご馳走になりました ホテルメトロポリタン仙台の朝食はとても美味しかったです 写真右側はレストランの前の石の庭」と会食の写真をアップ。
続けて「七十七銀行は2022年の2月に1565円で300株購入(優待は300株で3000円のカタログギフト)。配当と優待をいただきながら含み益が今220万円余り」と含み益を明かした。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】ケタ違いの含み益！すげぇ料理…電通からご馳走になった桐谷さん
定期的に保有株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「昨夜は、電通東日本と七十七銀行の方にご馳走になりました ホテルメトロポリタン仙台の朝食はとても美味しかったです 写真右側はレストランの前の石の庭」と会食の写真をアップ。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。