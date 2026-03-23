Snow Man阿部亮平“おうち時間”垣間見える？ CMで思わず「ぷは〜」
Snow Manの阿部亮平がブランドアンバサダーを務める、ティーブランド「リプトン」新キービジュアルが公開された。“お湯で淹れてから氷で冷やす”本格アイスティーの魅力を発信する新WEBCMが、3月から公開される。
【動画】阿部亮平が見せる、等身大の“おうち時間”
CMでは、知的で爽やかな印象を持つ阿部が、“お湯で淹れてから氷で冷やす”という本格アイスティーの新提案を描いている。あえて「濃いめ」に抽出し、氷で完成させることで生まれる、香り立つコクとキレのあるさわやかさを、「ちゃんとお湯で入れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな〜」という印象的な一言とともに、等身大のリアクションとケトルとの軽快な掛け合いで表現。
氷が溶けてちょうどいい味わいに変化していく様子や、思わず「ぷは〜」とこぼれるリアルな表情まで、香り・コク・さわやかさが伝わる内容となっている。簡単なのに本格的、思わず真似したくなる、“おうちアイスティー”の新提案。知的でちょっぴりお茶目な阿部が見せる、等身大の“おうち時間”にも注目が集まる。
■WEBムービーストーリー
明るいキッチンで軽やかなBGMにのせて、「さっ、お湯沸かすよ〜」と声をかける阿部。画面には、どこか誇らしげな“ケトル目線”。「どうも、阿部亮平くんちのケトルです」とユーモラスなナレーションが入ります。キッチンカウンターに置かれたリプトン イエローラベルのパッケージを手に取りながら、「おいしいアイスティーが、お湯でかんたんに作れちゃうんだよね〜」と、どこか嬉しそうな阿部。
ピラミッド（R）型ティーバッグを“ポンっ”とカップへ入れ、いつもより少なめのお湯を注ぎ、濃いめに抽出。「濃いめに作るのには、わけがあるのよね〜」とケトルがささやきます。「ちゃんとお湯で淹れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな〜」と、少し得意げな表情。1分間の蒸らし時間が終わり、ティーバッグを引き上げると、ふわっと広がる豊かな香り。思わず「香りも最高だよね！」と笑顔に。
場面はグラスいっぱいの氷へ。お湯で淹れた紅茶をグラスに一気に注ぐと、「ほら、氷が溶けて、ちょうど良い感じに！」。氷がカランと音を立て、じんわり溶け、濃いめに淹れた紅茶がちょうどいい濃さへと変化。一口飲んだ瞬間、思わず「ぷは〜」と、さわやかさと本格的なコクが同時に広がる表情を見せる。
カメラに向かってにっこりと微笑みながら、「もう一杯、いっちゃおっかな。」と爽やかな氷の音とともに幕を閉じる。
【動画】阿部亮平が見せる、等身大の“おうち時間”
CMでは、知的で爽やかな印象を持つ阿部が、“お湯で淹れてから氷で冷やす”という本格アイスティーの新提案を描いている。あえて「濃いめ」に抽出し、氷で完成させることで生まれる、香り立つコクとキレのあるさわやかさを、「ちゃんとお湯で入れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな〜」という印象的な一言とともに、等身大のリアクションとケトルとの軽快な掛け合いで表現。
■WEBムービーストーリー
明るいキッチンで軽やかなBGMにのせて、「さっ、お湯沸かすよ〜」と声をかける阿部。画面には、どこか誇らしげな“ケトル目線”。「どうも、阿部亮平くんちのケトルです」とユーモラスなナレーションが入ります。キッチンカウンターに置かれたリプトン イエローラベルのパッケージを手に取りながら、「おいしいアイスティーが、お湯でかんたんに作れちゃうんだよね〜」と、どこか嬉しそうな阿部。
ピラミッド（R）型ティーバッグを“ポンっ”とカップへ入れ、いつもより少なめのお湯を注ぎ、濃いめに抽出。「濃いめに作るのには、わけがあるのよね〜」とケトルがささやきます。「ちゃんとお湯で淹れるアイスティーって、マジで美味しいんだよな〜」と、少し得意げな表情。1分間の蒸らし時間が終わり、ティーバッグを引き上げると、ふわっと広がる豊かな香り。思わず「香りも最高だよね！」と笑顔に。
場面はグラスいっぱいの氷へ。お湯で淹れた紅茶をグラスに一気に注ぐと、「ほら、氷が溶けて、ちょうど良い感じに！」。氷がカランと音を立て、じんわり溶け、濃いめに淹れた紅茶がちょうどいい濃さへと変化。一口飲んだ瞬間、思わず「ぷは〜」と、さわやかさと本格的なコクが同時に広がる表情を見せる。
カメラに向かってにっこりと微笑みながら、「もう一杯、いっちゃおっかな。」と爽やかな氷の音とともに幕を閉じる。