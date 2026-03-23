伊藤沙莉「今までで一番地元に帰れてない」 地元で過ごす時間が「すごく幸せで涙が出そうに」
俳優の伊藤沙莉（31）、広瀬すず（27）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。ゆったりと楽しむビールにちなみ、伊藤がゆったり時間をかけて楽しみたいことを明かした。
【写真】笑い合う姿がかわいい！イベントに登壇した広瀬すず＆伊藤沙莉
「今までで一番くらい地元に帰れてなくて、地元でゆったりしたい」という伊藤。最近短い期間、地元に帰れたというが、地元の友達や家族と過ごす時間が「すごく幸せと思って、涙が出そうになって」と明かす。「もうちょっと一週間とか地元に帰って、ゆったりと懐かしい気持ちをかみしめたい」と明かしていた。
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新」編を23日から全国で公開する。
前作に引き続き広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、さらに今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役でナレーションを担当する。
【写真】笑い合う姿がかわいい！イベントに登壇した広瀬すず＆伊藤沙莉
「今までで一番くらい地元に帰れてなくて、地元でゆったりしたい」という伊藤。最近短い期間、地元に帰れたというが、地元の友達や家族と過ごす時間が「すごく幸せと思って、涙が出そうになって」と明かす。「もうちょっと一週間とか地元に帰って、ゆったりと懐かしい気持ちをかみしめたい」と明かしていた。
前作に引き続き広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、さらに今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役でナレーションを担当する。