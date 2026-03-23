歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月22日、自身の公式ブログを更新。長男の勸玄くん（市川新之助）が13歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】 長男・勸玄くんの13歳誕生日 3時間ノンストップ運動で全力祝福 「やってしまった」





この日、團十郎さんはまず「誕生日会へ お友達とかと 行ってきます」と投稿。勸玄さんの友人たちとお祝いの会に向かうことを伝えました。正午ごろには、鉄板グリルを囲んで賑やかに食事を楽しむ様子も共有されています。







午後2時過ぎには「誕生日。おめでとう うれし、」と短くも温かいメッセージを投稿。ろうそくの灯るケーキを前にする勸玄さんと家族が見守るシーンが写真とともに公開されました。







そして午後4時18分の投稿では、思わぬ展開が明かされました。「３時間 ノンストップで、運動してしまった、、 やってしまった、、 しかも13歳たちと、」と綴り、子どもたちと一緒に3時間にわたって運動を続けてしまったことを告白しました。







その後、夜には自宅に戻り「人狼、、 エンドレス、、」と、家族や友人たちとパーティーゲーム「人狼」を楽しんだことを報告。誕生日のにぎわいが夜遅くまで続いたことが伝わってきます。







そして翌朝、「おはようございます 昨晩は、身体中に湿布を貼り寝ました、 父頑張ったので笑、、」と投稿。親としての奮闘ぶりをユーモアを交えながら振り返りました。







足や膝に貼られた湿布、そして湯を張った浴槽でのケアの様子も写真で公開されており、3時間ノンストップの運動がいかに体に応えたかが見てとれます。

投稿の最後には「今日も多くの方々が幸せで 愛を感じ楽しめる 最高の一日でありますように」と温かいメッセージを添えています。





この投稿に、「思い出に残るかんかんちゃんのお誕生日会でしたね」「湿布の枚数はかんげんくんへの愛ですね」「頑張る父カッコイイですよ！」「あれだけ摂生して鍛えているパパがこうなるのか・・・・恐るべし13歳の体力」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】