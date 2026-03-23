¡ÚÂ®Êó¡Û〝152¥¥íÁö¹Ô〟È¬Âå»ÔÄ¹ ¤ªÏÍ¤Ó¡ÖµëÎÁ50¡ó¥«¥Ã¥È4¤«·î¡×¾òÎã°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡¡ËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤Ø¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»þÂ®152¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·Å¦È¯¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎµëÎÁ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û〝152¥¥íÁö¹Ô〟È¬Âå»ÔÄ¹ ¤ªÏÍ¤Ó¡ÖµëÎÁ50¡ó¥«¥Ã¥È4¤«·î¡×¾òÎã°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡¡ËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤Ø¡¡·§ËÜ
È¬Âå»Ô ¾®ÌîÂÙÊå »ÔÄ¹¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¸ºµë¤Î¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿³µÄ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¾®Ìî»ÔÄ¹¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò52¥¥í¾å²ó¤ë¡¢»þÂ®152¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢90Æü´Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¡Ê3·î23Æü¡Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿È¬Âå»ÔµÄ²ñ¤Ë¼«¤é¤ÎµëÎÁ¤ò4¤«·î´Ö¡¢50¡ó¸º³Û¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢¾®Ìî»ÔÄ¹¤Ï¸º³Û´ü´Ö¤ò2¤«·î´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¾òÎã°Æ¤Ï¸½ºß¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£