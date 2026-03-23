エンゼルスとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発。3回に打球速度117.1マイル（約188.4キロ）の3点二塁打を放った。

古巣相手に容赦ない。3回、エンゼルス投手陣が四球を連発。一挙7得点し、なおも2死満塁で大谷の打席が回ってきた。真ん中付近の甘い球を逃さず、打球はものすごい勢いでトラウトが守る中堅右を破る二塁打に。走者一掃の3点二塁打になった。

米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の放送席では、実況のウェイン・ランダッゾ氏が「右中間に鋭い打球。トラウトは（捕球の）チャンスなしです。フェンスに当たった。ショウヘイが117マイルで走者一掃の二塁打」「レーザービームでした」と伝えた。

解説のマーク・グビザ氏は「完全に捉えました。シンカーがプレートの真ん中に行ってしまいました」と失投を指摘した。ドジャースはこの回一挙に10得点。エンゼルス投手陣はすでに7つの四球を出している。



（THE ANSWER編集部）