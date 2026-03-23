女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ ２３区 Ａｏｙａｍａ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｓｔｏｒｅ」の記者発表会に出席し、ヒロインを演じるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜、前８時）に言及した。

３０日の放送開始まで１週間。「来週から放送が始まるので今はすごいドキドキしている」と告白。一方で楽しみもあるといい「朝の放送を見ながらお支度をして撮影に向かうっていう日々が始まると思う。それが春の一大イベントかなと思います」と声を弾ませた。

撮影は昨年９月に始まり、半年がたった。長期間の撮影だが「土日はお休みですし、１日の時間もきっちり決まっているので、そんなに大変なことはない。けっこう健康的な生活を送れています」と笑った。

同作は明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。「お着物を着たり、洋服になったり…？明治はすごい変革の時代なので、時代のすさまじい速度で変わっていく変化を見ながら楽しんでもらえたら」。さらに２００８年後期の三倉茉奈と三倉佳奈が主演した「だんだん」以来のダブル主人公（見上、上坂樹里）で「２人がどういう関係を築いていくか、看護の道を切り開いていくか楽しみに見てもらえれば」と見どころを語っていた。