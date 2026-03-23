映画「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られる女優のナタリー・ポートマンが、ティファニーの新たなグローバル・アンバサダーに就任した。



【写真】「スター・ウォーズ」の華 人気キャラだった女王アミダラ

WWDのインタビューで、ナタリーはブランドの新コレクション「HardWare」について次のように語った。「本当に特別なコレクションなの。ニューヨークのマンハッタンの建築やスカイラインにインスピレーションを受けていて、ピースがひとつにまとまる感じがまさにニューヨークそのもの。デイリーにもレッドカーペットにも対応できるし、エレガントでありながら主張しすぎないのよ。黒いセーターにジーンズで、ダイヤのイヤリングをつけるだけで全体が格上げされる。こんなアイコニックなブランドと関われるなんて、本当に幸運だわ」



ナタリーは、ティファニーが子供の頃から唯一特別に感じていたブランドだったと明かした。「『ティファニーで朝食を』を見て知ったのと、バット・ミツワー（ユダヤ教の成人式）の年頃では、ティファニーのハートネックレスが定番のプレゼントだったから。『ブラック・スワン』でアカデミー賞授賞式に出席した際も、ティファニーのイヤリングをつけていたのよ」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）