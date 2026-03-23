大韓航空で勤務していたというタイ人客室乗務員が、退職の感想を綴ったソーシャルメディア（SNS）の投稿に対し、外見を中傷する韓国人からの悪質な書き込みが相次いで物議を醸している。

21日（現地時間）、ザ・タイガーなどタイメディアの報道によると、元大韓航空客室乗務員のAさんは先月28日、自身のインスタグラムに制服姿の写真とともに別れの挨拶を投稿した。

Aさんは「かつては夢であり、その後は教訓となったKE（大韓航空）」という言葉とともに、同僚たちと撮った記念写真を共有した。

しかし、この投稿が掲載された後、コメント欄には韓国語による非難の書き込みが相次いだ。

一部の韓国人は「本当に大韓航空の乗務員なのか」「最近は誰でも採用するようだ」「機内で会っていたら気絶していただろう」など、Aさんの外見を直接的に蔑むコメントを残した。「東南アジアの人なのか」と人種差別的な視点を露骨に見せる反応も少なくなかった。

これに対し、タイ人は「失礼な韓国人」「韓国人のレベルは最悪だ」「なぜここまで押し寄せて悪質なコメントを書き込むのか」といった反応を示した。一部の韓国人も、外見を中傷する人々を批判し、Aさんに謝罪するコメントを残している。