スターバックスの春シーズン第2弾として、いちごづくしで楽しむ3種のストロベリービバレッジが登場。

「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」や「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」が期間限定で販売されます☆

スターバックス「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ／スターバックス ストロベリー フラペチーノ／ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」

発売日：2026年3月25日（水）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、春シーズンの第2弾として「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」が登場。

甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいに、軽やかな春の気分を感じられる3つのビバレッジがそろい、春の訪れとともに気分が華やぐラインナップになっています。

ストロベリーシュークリームのような満足感が楽しめる一杯から、定番人気のスターバックス ストロベリー フラペチーノ、すっきりと楽しめるティービバレッジまで、その日の気分に合わせていちごづくしの春が楽しめるメニューばかりです☆

ストロベリー シュークリーム フラペチーノ

価格：持帰り 717円(税込)／店内利用 730円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」

鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色が重なり、見た瞬間から気持ちが明るくなるようなポップな印象に仕上げられています。

ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、シュークリームのようなコクと満足感がしっかり感じられるフラペチーノ。

ひと口ごとに広がる甘酸っぱさとまろやかさが、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げてくれます。

※シュークリームをイメージしたメニューです

スターバックス ストロベリー フラペチーノ

価格：持帰り 678円(税込)／店内利用 690円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

毎回多くのゲストから人気を博している「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」が、2026年春も登場。

ストロベリーの果実感とミルクの組み合わせによるまろやかな甘さが楽しめ、春から夏にかけての定番として親しまれている一杯です。

スターバックスオリジナルのストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクのコントラストが生み出すハーモニーは、長く愛され続ける理由のひとつ。

バリスタが仕上げる際にカップの中でマーブル状に重なるピンク色の層は見た目にも華やかで、味わいにおいても飲む度に違った印象を与えてくれます。

赤く鮮やかな見た目と華やかな香りが、いちごの季節をより一層盛り上げる一杯です。

ストロベリー＆パッション ソルベ ティー

価格：持帰り 628円(税込)／店内利用 640円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

甘酸っぱいストロベリーの風味を、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいで楽しめる「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」

ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、果実の華やかな酸味が重なり、春の午後に気分をリフレッシュしたいときにぴったりです。

ソルベ ティーならではの清涼感が、春の日差しの中で過ごすひとときをいっそう心地よいものにしてくれます。

※TEAVANA アイスティー（パッション）を使用しています

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

対象日：2026年3月24日（火）

対象メニュー：ストロベリー シュークリーム フラペチーノ、スターバックス ストロベリー フラペチーノ

利用方法：モバイルオーダーで注文するか、スターバックス ジャパン公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示してください。

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象にした先行販売を実施。

「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」が発売日に先駆けて一足早く楽しめます。

春シーズン第2弾として、いちごづくしで楽しむ3種のストロベリービバレッジがラインナップ。

スターバックスにて2026年3月25日より販売される「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」の紹介でした☆

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