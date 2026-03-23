女優の桜井ユキが、40歳を前にして一躍脚光を浴びている。

【妖艶すぎる…】全裸で愛撫に悶え、体位を何度も変え…初主演映画で見せた衝撃のシーンをじっくり見る

今期のドラマでは『夫に間違いありません』（関西テレビ）に出演中だ。同作で桜井は、行方不明になった夫の帰りを待ちながら、幼い娘を一人で育てる葛原紗春役を担当。物語のカギを握るキャラというだけでなく、桜井の“怪演”にも注目が集まっている。



24歳でデビュー、遅咲きながら快進撃を見せている桜井ユキ ©時事通信社

紗春は登場した当初、明るく人懐っこい性格で、ドラマの中盤までそれほど目立つ登場人物ではなかった。しかし、物語が進むにつれ、行方不明になっていたはずの夫を実は橋の上から川に落としていた事実が判明。さらに、娘を虐待している疑いも出るなど、クライマックスに向け猟奇的なキャラに変貌している。

視聴者の多くは、まさか紗春がどす黒い感情を秘めたキャラだったとは考えてもいなかっただろう。それほどの二面性を秘める紗春を演じた桜井は、主演の松下奈緒を喰ってしまいそうなほどの存在感を放っている。余談だが作品外でも、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得して大きな感動を呼んだ「りくりゅうペア」の一角、三浦璃来と似ていると話題になった。

朝ドラ中心に人気も、実は苦労人の過去

直近の『夫に間違いありません』だけでなく、ここ最近の出演作ではいずれも高評価を得てきた。

2024年放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』では、華族の令嬢・桜川涼子を熱演して人気に。また、2025年放送の主演ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』（NHK総合）では、膠原病にかかった主人公・麦巻さとこを繊細な演技で表現して視聴者にさわやかな感動を届けた。同作はドラマ好きの間で大きな注目を集め、今夏に「スペシャルドラマ」が放送される予定だ。

着実に話題作で結果を残し、演技派女優として人気を得ている桜井だが、意外にも下積み時代が長い苦労人。話題作に出演するまでは紆余曲折があった。

24歳と遅咲きデビュー 高橋一生、松坂桃李との激しすぎる濡れ場も経験

1987年2月10日、大分県で生まれ福岡県で育った桜井は、小学3年生の時に女優になりたいという夢を抱き19歳で上京。しかし、東京の生活になじめずに志半ばで福岡に帰郷し、就職して地元で働くことになる。

女優の夢を諦めきれなかった桜井は23歳で再び上京し、演出家・石丸さち子に師事。事務所に所属しながら演劇のワークショップなどでの指導を受けていた。当時は石丸から「そんな嘘臭い芝居、誰も見ない」などと厳しい言葉をかけられる経験もしており、この時期がキャリアの礎となっているという。

努力が実を結び24歳でデビューするが、女優としてはかなり遅いスタートだ。それもあってか、なかなか活躍のきっかけをつかめずにいた。

そんな中で、桜井はヌードありの体当たり演技もできる女優として、活動の幅を広げることになる。

映画初主演を果たした2017年公開の『THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY-リミット・オブ・スリーピング ビューティ』では、過激な濡れ場が話題となった。R15指定された作品である。

同作で桜井は、女優を夢見て上京したものの燻り続けて小さなサーカス団でマジシャンの助手をする主人公のオリアアキ役を担当した。30歳を目前に生きる目標を見失ったアキは、常に夢の中にいるようなフワフワとしたキャラで、共演した高橋一生との過激なシーンが何度も登場する。

映画の中盤では、ビルの屋上に設置されたベッドの上で桜井と高橋はオールヌードとなり、対面座位のような形で激しく口づけを交わしながら絡む濡れ場を披露。さまざまな体位で交わるところが描かれ、桜井は愛撫を受け悶える迫真の演技までみせた。他の男性からアキが荒々しく犯されるシーンもあり、桜井はそれぞれの場面を体当たりで演じきっている。同作は高い評価を得て、桜井の女優としての可能性を大きく広げることになった。

さらに桜井は、2018年公開の映画『娼年』でも、主演の松坂桃李とセクシービデオさながらの絡みを見せ、生々しく何度も体位を変えて行われる濡れ場が話題をさらった。同じく2018年公開の映画『サクらんぼの恋』では、過激な濡れ場こそないものの、AV女優であるヒロインの恩田リナ役を担当するなど、何かと際どい役ができる女優として知名度を上げることに成功する。

「脱げる女優」からさらに一皮むけるきっかけになった「ある作品」

「脱げる女優」として活躍の幅を広げていった桜井だが、その後、ある作品への出演が転機となる。

2019年放送のドラマ『だから私は推しました』（NHK総合）だ。同作で桜井は主人公の遠藤愛役として、地下アイドルの魅力に取り憑かれ、オタク沼にハマったOLを演じた。白石聖が演じたアイドル・栗本ハナに自己を投影し、深すぎる地下アイドルの世界に引きずり込まれる様子をコミカルに表現し、作品もヒット。連ドラ初主演ながら、第46回放送文化基金賞演技賞を受賞した。

作品のヒットとともに桜井の魅力が一気にドラマファンの間で広まると、2021年放送のドラマ『真犯人フラグ』（日本テレビ系）では、目力が強すぎる狂気的な役を怪演技で見せ、さらに話題となった。その後、名バイプレイヤーとして朝ドラへの出演をはじめ、数々の作品に出演しているのは冒頭で触れた通りだ。

今後は『しあわせは食べて寝て待て』のスペシャルドラマの前に、3月26日、27日に放送されるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌“江戸青春篇”』（TBS系）に出演予定だ。同作では、美しさと強さを併せ持った謎めいた芸妓・お梅を演じる。

狂気的なクセの強い役で思わず目を引く演技を見せたかと思えば、『しあわせは食べて寝て待て』の主人公のように、さまざまな思いを内に秘めた繊細なキャラも演じられる幅の広さが桜井の魅力。自身の演技について、2022年の『CREA WEB』のインタビューでは「まったく別の人になるのではなく、違う世界線の私を想像してみる」と演技のスタンスを語っている。

24歳という遅めのデビューながら、体を張った濡れ場もこなして、着実に大女優への道を歩み始めている桜井。プライベートでは2022年に俳優の黒羽麻璃央との結婚を発表し、夫婦仲も良いようで精神的な安定も演技に良い影響を及ぼしているのかもしれない。

セルフプロデュースも上手な印象で、女優に強いスターダストプロモーション所属というのも盤石。あとはオファーが来るのを、食べて寝て待つだけ？

（ゆるま 小林）