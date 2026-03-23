読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・８％安。日経平均は０・８％安、ＴＯＰＩＸは０・５％安となった。

金曜が休場で営業日は４日。中東リスクがくすぶり続ける中、警戒売りと押し目買いのせめぎ合いが続いた。連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、日銀金融政策決定会合、日米首脳会談など後半に重要イベントが多く、前半の１６日と１７日は小動き。一方、後半は１８日が大幅高、１９日が大幅安と荒い動きになった。ＦＯＭＣの結果発表直前では幅広い銘柄に買いが入ったものの、ＦＯＭＣを消化した米国株が大きく下げたことで、三連休前にはリスク回避の様相が強まった。

読売３３３は１９日の下げの度合いが大きく、週間では下落した。読売３３３と日経平均は同程度の下落率となった。日米とも大方の予想通り金融政策の変更はなかったが、米国ではインフレ長期化が意識されて長期金利が上昇。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＦＧ）（８３０６）、三井住友ＦＧ（８３１６）、みずほＦＧ（８４１１）のメガバンク３行が、そろって週間でプラスを確保した。時価総額の大きい銀行株が堅調に推移したことから、ＴＯＰＩＸは３指数の中で下落率が相対的に小さかった。

個別株の動向は？

株式分割に関する観測報道など好材料が多くあった商船三井（９１０４）が急伸。中東リスクが海上運賃を押し上げるとの見方も強まる中、日本郵船（９１０１）など海運株全般に資金が向かった。ＩＮＰＥＸ（１６０５）、三井物産（８０３１）、三井海洋開発（６２６９）など、原油価格の上昇が逆風にはならない銘柄が買いを集めた。

一方、証券会社が投資評価を引き下げた小松製作所（６３０１）が急落。建設機械業界に対する警戒が高まり、同業の日立建機（６３０５）も大きな下げとなった。金価格の下落を受けて、住友金属鉱山（５７１３）が売りに押された。

構成銘柄紹介

ＳＵＭＣＯ（３４３６）

半導体向けシリコンウエハの製造・販売を手がける。シリコンウエハは信越化学工業（４０６３）と同社の２社が、世界において高いシェアを占めている。先週は証券会社による目標株価引き上げが好感されて、大きく水準を切り上げた。海外で同業の株価に強い動きが見られたことも、上昇を後押しした。時価総額は約５９００億円。

ＳＧホールディングス（９１４３）

傘下に佐川急便を持つ物流会社。中東リスクが高まって原油価格が急上昇したことで、ガソリン価格高騰に対する警戒から３月序盤に大きく売り込まれていた。しかし、政府がガソリンの補助金再開を決定し、１９日から実施される流れとなったことで業績に対する過度な懸念が後退。見直し買いが入った。時価総額は約１兆円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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