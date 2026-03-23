1968年、静岡県の温泉地で一人の男が旅館に人質を取り、ライフル銃とダイナマイトを手に警察と対峙した。「危害は絶対に加えない」と語りながら、マスコミを通じて自らが受けてきた差別を訴え続けたその男は、在日朝鮮人の金嬉老だった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

暴力団員2人を射殺した直後に始まったこの籠城は、テレビや新聞を巻き込みながら全国の注目を集める。後に“日本初の劇場型犯罪”とも呼ばれることになる金嬉老事件は、なぜ起きたのか。鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』より、その発端をひもとく。（全2回の1回目／続きを読む）



旅館の家族や宿泊客らを人質に立てこもった「金嬉老事件」の舞台となった旅館「ふじみや」（写真：時事通信社）

◆◆◆

「かい人21面相」によるグリコ・森永事件（1984〜1985年）で世間に広まった言葉がある。劇場型犯罪。社会の注目を集める目的でテレビや新聞を利用し、まるで映画や芝居など見世物を楽しませているように思わせる特殊な犯罪だ。

1968年（昭和43年）、静岡県で暴力団員2人を殺害した後、旅館に人質を取って籠城、マスコミを通じて自身が受けてきた朝鮮人差別を訴えた金嬉老（韓国名キム・ヒロ）の事件は、日本初の劇場型犯罪である。

日本初の劇場型犯罪を起こした金嬉老

金は1928年（昭和3年）に朝鮮に生まれ、まもなく両親とともに静岡県清水市（現・静岡市清水区）に移住した後、掛川市に転居した。丹那トンネル工事にも従事した父親の姓は権（クォン）だったが、1931年に港の荷役作業中に事故死。2年後、母親が金という姓の男性と再婚したため自身も金となる。日本名は近藤安広、また金岡、清水とも名乗り、計7つの名前があったそうだ。

家庭の貧しさからろくに学校に通うこともできず、小学校を5年で中退し丁稚奉公に。1943年、窃盗で捕まり、朝鮮人だけの少年院「相愛少年保護院」で敗戦を迎えた。当時の金は、特攻隊の制服で白い絹のマフラーを巻いて歩き回っていたという。

戦後まもなく出所するも、1946年に再び窃盗・横領罪で逮捕、服役。このころ金の家族は朝鮮に帰国することを考えていたが、北緯38度線の北をソ連、南をアメリカが占領、朝鮮半島全体の情勢が混沌としていたため断念し、日本に定住する道を選ぶ（朝鮮戦争勃発は1950年）。

その後も、窃盗、詐欺、強盗などで刑務所を出たり入ったりし、20年間で15年以上も服役。獄中で自動車整備士免許を取得したが、出所後は前科や国籍を理由に正業に就くことはできなかった。初めての結婚は1959年に出所した直後で、相手は日本人女性。掛川市内で飲み屋を始めたものの経営は上手くいかず、その後も複数の事業に失敗したことや、金の女性問題などから1967年末に離婚する。

金銭トラブルで地元ヤクザを射殺

事件の始まりは1967年末。当時、金は39歳で、地元暴力団との手形トラブルに巻き込まれていた。

手形を担保に知人から18万円を借り、借金は中古車を売り返済済みだったのだが、金の手元に手形は戻らなかったばかりか、なぜかその手形が稲川一家静岡大岩支部の幹部で金融業を営んでいた曽我幸男（当時36歳）のもとに渡っていた。

曽我は金を脅し、35万円を取り立てようと計画。金は九州から青森まで逃げ回ったが、横浜にいるところを曽我らに発見され返済を約束、1968年2月20日に清水市旭町のクラブ「みんくす」で落ち合うことになる。この時点で金は理不尽な要求を繰り返す曽我を殺害する決意を固めていた。

当日19時過ぎ、金の遊び仲間3人が「みんくす」を訪れ、金は1時間後に来店。このとき、金の車「プリンススカイライン1500」にはライフル銃や実弾、ダイナマイトなどが積み込まれていた。

曽我はすでに来店しており、顔を出した金に「金を返せ」と迫る。「待ってくれ」と懇願する金に曽我が「何をこの野郎！ てめーら朝公がちょうたれたことをこくな！」と罵倒したことで、金は「電話をかけてくる」といったんその場を離れた後、30分後にライフル銃を手に戻ってきて、曽我の体に6発の銃弾を撃ち込み殺害する。さらに止めようとした曽我の子分で準構成員の大森靖司（同18歳）にも4発を放ち射殺。

乗ってきた車で逃亡し、そのまま日本平に上る。標高300メートルの丘陵地から清水の街を見下ろしたとき、これまで受けてきた日本人の朝鮮人に対する差別に猛烈な怒りと悔しさが湧いてきた。すでに、自分は2人を殺害済み。かくなるうえは、どこかに籠城し、この憎しみを世に知らしめようと決意する。金の新たな戦いの幕開けだった。

籠城開始

20日21時ごろ、金は南アルプス南端、榛原郡中川根町（現・川根本町）の寸又峡温泉を車で通りかかり、たまたま目に入った「ふじみや旅館」に押し入る。寸又峡には約15の宿があったが、同旅館は前が広場で見晴らしが良く、下から登ってくる者もよく見えて籠城にはぴったりだった。

このとき、ふじみや旅館には経営者（同34歳）の一家6人と、発電所工事などで愛知や横浜から出張していた客10人がいた。金は全員を2階に集め、こう言った。

「私は今、清水でもって暴力団と問題があってそれを殺してきた。これからどうしても警察相手にしたいことがある。あなた方には危害は絶対加えないから、協力してもらいたい。何の関係もない皆さんには申し訳ないと思う。したがってその責任は、私は結果的には自ら死をもって謝罪します。

私は子供のときから、朝鮮人だ、朝鮮人だ、といって日本の人たちからずいぶん惨めな思いをさせられ、自分の感じやすい気持ちを傷つけられ、自分の母や兄弟、自分の同胞たちのいろんな面を見てきております。だから、それが要するにこういう事件に大きな動機としてつながっているんだ、ということをその人たち全部に言っております」

◆◆◆

「俺は清水で人を殺した金だが」「これを聞き入れてくれれば、死をもって騒動を起こした責任を取る」

「何をこきやがるこの野郎。てめえら朝鮮人はそのくらいのこと、言われて当たりめぇだ」

朝鮮人差別と戦った男はその後⋯。後編では「籠城の行方」「帰国後の人生」を紹介する。

〈妻が600万円を持って逃亡、不倫相手の夫を監禁しただけじゃない⋯《金嬉老事件》「朝鮮人差別と戦った男」の“あまりにさびしい”帰国後の人生（昭和43年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））