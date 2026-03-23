中国籍の男2人スリ目的で来日か　入国翌日にJR山手線内で女性の財布抜き取り現行犯逮捕　「何もやっていません」容疑を否認

山手線の車内で中国人の男2人が、エコバッグで女性のバッグを隠して財布を抜き取るスリ行為をしたとして現行犯逮捕された。2人は犯行前日に成田空港から入国しており、警視庁はスリ目的で来日したとみて捜査している。

エコバッグで隠しながら…巧妙な手口

19日、東京・渋谷署でカメラが捉えたのは2人の中国人の男。 ある目的で来日したとみられている。

陶文生容疑者（57）と計海純容疑者（43）が中国から成田空港に到着したのは18日。事件は翌日の19日に起きた。

被害者の女性は山手線の優先席付近で手すりにつかまり、左肘にハンドバッグをかけていた。そこに乗り込んできたのが陶容疑者と計容疑者だ。

警視庁によると、2人は女性のバッグを隠すようにエコバッグをかぶせ、現金4500円などが入った財布を抜き取ると次の駅で下車した。被害女性が気付いていないことを確認する。

しかし、捜査員に「何かなくなったものはありませんか？」と声をかけられ、女性は「財布がありません」と被害に気付いた。

財布落として現行犯逮捕

一方、陶容疑者ら2人は警戒中の捜査員から声をかけられると、手に持っていた女性の財布を落とし、その場で現行犯逮捕された。

調べに対し、２人は「何もやってません」と容疑を否認している。

警視庁によると、 犯行の約1時間前から2人が都内の駅構内などで物色する姿が確認されていたという。

警視庁は、2人がスリ目的で来日したとみて捜査している。

（「イット！」3月20日放送より）