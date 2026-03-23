犬が自分のおしりを舐める理由3つ

犬がおしりを舐める姿はよくある行動のひとつです。単なる毛づくろいにも見えますが、犬なりの理由を持って行動しています。

以下では、犬が自分のおしりを舐める主な3つの理由をまとめました。気になる際には、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

1.清潔に保つため

一般的に犬がおしりを舐めるのは、清潔を保つために行います。排泄の後に舐めるのは、残った汚れを落とそうとするためのセルフグルーミングです。

犬がおしりを舐める行為自体はとくに問題はありません。母犬が子犬のおしりを舐めるのも、清潔を保つために行っています。

2.違和感がある

もし、犬が自分のおしりを頻繁に舐める場合は注意深く観察してください。肛門や周辺に何らかの問題が発生し、ムズムズするなど違和感を感じている可能性があります。

肛門嚢に「分泌液」が溜まり、腫れて痛痒くなるとおしりを気にする犬が多いです。症状が重くなると肛門嚢が赤く腫れ上がってしまうので、注意しなければなりません。

また、アレルギーや寄生虫などによる皮膚のトラブルが発生している場合もあります。寄生虫の場合は便の状態や体調にも異変が出やすいので、くまなくチェックする必要があります。

3.暇だから

とくに異常が発生していなくても、暇つぶしにおしりを舐める犬もいます。不安やストレスを紛らわすためにおしりを舐めるのが癖になる犬もいますが、舐めすぎによる皮膚炎を起こす場合もあるので、できるだけやめさせるべきでしょう。

犬がおしりを舐める際に注意すべき状態

犬がおしりを舐める姿を頻繁に見かけるようになったら、次のような状態に注意してください。

おしりを床にこすり付ける

犬がおしりを床にこすり付けたり、おしり歩きをしたりするのは、肛門や周辺に何らかの異常が起きている可能性があります。かぶれや炎症などで痛みや痒みを感じていたり、肛門嚢の腫れや寄生虫によるトラブルなどが起きていないか、すぐに確認しましょう。

放置するとさらに皮膚がただれてしまい、出血してしまう可能性が出てきます。少しでも異変がある場合は、獣医師に相談するようにしてください。

腫れやできものなどの異常がある

犬の肛門や周辺が赤く腫れている、できものがある、膿が出ているように見える場合はすぐに動物病院を受診する必要があります。肛門嚢に分泌液が溜まっている場合は、肛門絞りなどで対応できます。

また、普段とは違う生臭いような臭いがする場合も、犬の肛門嚢をチェックしてみてください。肛門絞りは動物病院のほか、トリミングサロンなどでも行っています。

分泌物が溜まると、肛門嚢炎という痔のように腫れてしまうこともあり、手術治療が必要になる場合もあります。排泄時に痛がる場合も、異常がないかよく確かめてみてください。

頻繁におしりをかく

犬がおしりを舐める以外にも、ボリボリとおしりをかく仕草が目立つ場合もよく観察を行ってください。おしりの周辺に白い米粒のようなものがいたら、ノミなどの寄生虫であるおそれがあります。

ほかにも、自分のおしりを気にしてばかりいたり、しっぽを追いかけ回してばかりいる場合も、何らかのトラブルを疑うべきでしょう。

まとめ

犬は日常的におしりを舐めるため、なかなか異変に気づきにくいところがあります。しかし、放置すると痛みや出血を伴う場合もあるため、できるだけ早めに気づいてあげたいものですね。

今回ご紹介したような注意すべき状態が見られたときは、動物病院の受診をおすすめします。

(獣医師監修：葛野宗)