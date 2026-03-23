「マジすげー」「うそでしょ」J１クラブが公表した“プロスポーツ史上初”の試みにファン衝撃！「丸ごとはヤバい」「想像しただけで面白い」

「マジすげー」「うそでしょ」J１クラブが公表した“プロスポーツ史上初”の試みにファン衝撃！「丸ごとはヤバい」「想像しただけで面白い」