「マジすげー」「うそでしょ」J１クラブが公表した“プロスポーツ史上初”の試みにファン衝撃！「丸ごとはヤバい」「想像しただけで面白い」
J１の清水エスパルスが３月22日、注目のイベントを発表した。
「５／24（日）にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田J１百年構想リーグ 第18節ガンバ大阪戦 JR東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立（ここ）は静岡。」にて「エスパルス新幹線 しみず432号」Supported by鈴与グループを運行することとなりました」
この「しみず432号」は、本企画のための名称であり、実在する列車番号ではなく、また１編成貸し切りの新幹線運行は、プロスポーツクラブ初（※東海道新幹線 貸切車両パッケージの利用実績より）となるようだ。
クラブの公式サイトによると、「東海道新幹線での移動時間に、まるでスタジアムのような高揚感を味わうことのできる「エスパルスファミリーだけ」の特別なツアー」となり、「車内ではK-mix ROOTS RADIO 【鈴与グループ presents S-PULSE ON RADIO】でもお馴染みの DJ Roniさん＆伊東輝悦アンバサダー（DJ Teru）による特別番組をライブ放送！ この日しか聞けない、特別な新幹線車内アナウンスも」あるという。
業界初のスペシャルな企画がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のようや声があがった。
「新幹線貸し切りとか、マジすげー」
「すごすぎ!!」
「凄いな清水！ 新幹線貸切とは」
「実質、静岡停車の「のぞみ」じゃん！」
「貸切！乗ってるだけで楽しそう」
「車両貸切かと思いきや、一編成丸ごと貸切はヤバい」
「ねぇちょっとこれ乗りたすぎるんだけど！」
「これは素直にすごいと思った 楽しそうー！」
「今見た。うそでしょ、すごー ビッグクラブのやるやつ。いや、ビッグクラブでもやってない」
「見たこともないもの見せてくれる」
「お隣では槙野智章が盛り上げているけど、エンターテイメントとしてエスパルスは負けてない！」
「バスツアーを超えたスポーツチーム初の貸切新幹線！ アウェイツーリズム、ここに極まれり」
「1000人以上のド派手なオレンジ色のエスパルスサポーターが一斉に降りてきた時の東京駅ホームが見たい」
「東京駅に突如オレンジが大量発生するんやろ？w想像しただけで面白いなw」
「ええと新幹線内でサンバしていいってことかね？」
「経済効果がエグい」
「おもろすぎる ほんとありがたいですね JR東海ツアーズ様様」
相当な反響を呼んでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「５／24（日）にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田J１百年構想リーグ 第18節ガンバ大阪戦 JR東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立（ここ）は静岡。」にて「エスパルス新幹線 しみず432号」Supported by鈴与グループを運行することとなりました」
この「しみず432号」は、本企画のための名称であり、実在する列車番号ではなく、また１編成貸し切りの新幹線運行は、プロスポーツクラブ初（※東海道新幹線 貸切車両パッケージの利用実績より）となるようだ。
業界初のスペシャルな企画がクラブの公式Xでも伝えられると、以下のようや声があがった。
「新幹線貸し切りとか、マジすげー」
「すごすぎ!!」
「凄いな清水！ 新幹線貸切とは」
「実質、静岡停車の「のぞみ」じゃん！」
「貸切！乗ってるだけで楽しそう」
「車両貸切かと思いきや、一編成丸ごと貸切はヤバい」
「ねぇちょっとこれ乗りたすぎるんだけど！」
「これは素直にすごいと思った 楽しそうー！」
「今見た。うそでしょ、すごー ビッグクラブのやるやつ。いや、ビッグクラブでもやってない」
「見たこともないもの見せてくれる」
「お隣では槙野智章が盛り上げているけど、エンターテイメントとしてエスパルスは負けてない！」
「バスツアーを超えたスポーツチーム初の貸切新幹線！ アウェイツーリズム、ここに極まれり」
「1000人以上のド派手なオレンジ色のエスパルスサポーターが一斉に降りてきた時の東京駅ホームが見たい」
「東京駅に突如オレンジが大量発生するんやろ？w想像しただけで面白いなw」
「ええと新幹線内でサンバしていいってことかね？」
「経済効果がエグい」
「おもろすぎる ほんとありがたいですね JR東海ツアーズ様様」
相当な反響を呼んでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集