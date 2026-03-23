守田英正が巧みなパスから今季2アシスト目…スポルティングは4発快勝
スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、今季リーグ戦で2アシスト目を記録した。
プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）第27節が22日に行われ、スポルティングは敵地でアルヴェルカと対戦。22分にペドロ・ゴンサウヴェスのゴールで先制すると、50分には守田の左足での巧みな浮き玉のパスからボールをキープしたルイス・スアレスが右足を豪快に振り抜いて追加点を挙げた。
チームはその後、失点する場面もありながら、2点を追加し、4−1でリーグ戦2試合ぶりの白星を飾った。なお、勝利に貢献した守田は72分までプレーした。
現在30歳の守田は2022年夏からスポルティングでプレー。今シーズンのリーグ戦は23試合出場目でこれが2アシスト目となり、公式戦では38試合出場目で3アシスト目となった。
プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）第27節が22日に行われ、スポルティングは敵地でアルヴェルカと対戦。22分にペドロ・ゴンサウヴェスのゴールで先制すると、50分には守田の左足での巧みな浮き玉のパスからボールをキープしたルイス・スアレスが右足を豪快に振り抜いて追加点を挙げた。
現在30歳の守田は2022年夏からスポルティングでプレー。今シーズンのリーグ戦は23試合出場目でこれが2アシスト目となり、公式戦では38試合出場目で3アシスト目となった。
【動画】守田英正が今季リーグ戦2アシスト目！
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) March 22, 2026
L. Suárez 50'
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