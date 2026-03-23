「勝負はここからだ」R-1グランプリ優勝ピン芸人、家族ショット公開！ 「5人一緒に暮らせるように」
「勝負はここからだ」R-1グランプリ優勝ピン芸人、家族ショット公開！ 「5人一緒に暮らせるように」
「Indeed R-1グランプリ2026」で優勝したピン芸人の今井らいぱちさんは3月22日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
【写真】今井らいぱちの家族へ優勝報告ショット
5人の家族ショット今井さんは「無事に家族へ優勝報告。5人一緒に暮らせるように、ここから一つ一つを全力でぶつかっていくのみ。やるぜ、俺。勝負はここからだ」とつづり、家族5人で写る写真を1枚載せています。R-1グランプリのトロフィーを囲んで並ぶ家族の姿です。今井さんは笑顔を見せています。
コメントでは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんが「よかったなぁみんな お笑いで夢叶えよな」と祝福。ファンからも「素晴らしい写真や 改めておめでとう」「本当におめでとうございます」「暖かい写真ですね」「まじでおめでとう」「家族写真、泣けますね」と温かいコメントが多数寄せられました。
「うぉぉぉぉぉぉ！！！！」22日の投稿では、「うぉぉぉぉぉぉ！！！！ R-1グランプリ2026！！！ 優勝しました！！！！！ マジでやばい！！！！」と興奮した様子で優勝を報告していた今井さん。「今日まで支えてくれた家族、力を貸してくれた芸人の皆さん、そして応援してくれた皆さん！！！！！ 本当にありがとうございました！！！ 今からたらふくに恩返ししていきす！！」とのことです。今後のさらなる活躍が楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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