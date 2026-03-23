今週の12星座占い！ 3月23日〜3月29日はどんな運勢？ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月23日〜3月29日の運勢を西洋占星術で占います。
上弦の月がかに座にかかり、運気は活気づいていきます。
話が発展しやすく、やったことがないこと、自分のスキルや実力以上の課題と向き合うことになる人が多そう。どこから手をつけていいのか分からない、失敗したくない気持ちからブレーキを踏みやすいのですが、受けて立って！ そこが、運気の変わり目、分岐点です。
気掛かりをつぶしていく。
勢いに乗って、どんどん進んでいきたい気分。
でも、雑務やしがらみに引っかかり、足止めをされそう。歯がゆくもどかしく感じますが、ある種の納得もあるのでは？ いろいろ片付けないと先には行けないと薄々分かっているのです。
思い切って、今週は調整に充てましょう。つじつま合わせをしたり、ケリをつけたり、段取りを組み直したり……あえて止まって憂いをなくしていくのです。あなたの誠意や丁寧さが喜ばれたり、片手間仕事では見逃しそうなミスを防いだり、いいことずくめに。
オフは、朝活で活動的に。
愛は寄り添い、支えて。
王道を行く。
代案、代用品が見つかりそう。
本当に欲しい物、やりたいことではないけれど、これでもいいかもと思わせる要素は備えています。手軽さ、素早さ、価格の安さで妥協をしそうですが、自分だけはだませないもの。この先、どこかで「やっぱり、違う」という気持ちが強くなっていくのです。イージーな選択はやめて、正攻法でやっていきましょう。
オフは、インドアライフにツキがあります。家の模様替えをしたり、衣替えをしたりして、春仕様に切り替えて。
デートは、新スポットへ。おしゃべりが弾みそう。社交は広く浅く、顔と名前を売るチャンス。
ナチュラルにいく。
フレンドリーなムード。
新メンバーに懐かれたり、あなた好みのスポットを開拓できたり、なんだかいい感じです。うれしくなってつい盛り上がってしまいそうですが、互いに相手に気に入られたくて、気を使い合い、かえってギクシャクしてしまう恐れがあります。
今週は距離を詰めずに、次の機会を待つ方が自然な親しさにつながっていくでしょう。趣味や創作など、“好き”を探究するにはよいタイミング。自由時間を多めに取れるように調整をかけて。
愛は、特別扱いを忘れずに。デート、レジャーは、プランBを用意すると安全です。
自分に挑戦を。
本気スイッチが入りそう。
ピッチを上げて、今やれることは全部やっていきましょう。仕事、家事、家族に関する手続き、お金のやりくり、幹事や世話役など、ありとあらゆるレベルで問題が持ち上がり、あなたの判断を待っています。泣き言、グチは言わないと決めて、淡々と処理をしていけばいいみたい。
社交は、ご縁の変わり目へ。最後くらいちゃんとしたいのに、時間が合わないかも？ でも、それはまた会えるサインと、再会を楽しみに。
オフは、初志貫徹で。最初の予定通りに動くのが一番よさそう。
デートは、ベビーラッシュの動物園へ。
進むのではなく漂う。
ムードでいいみたい。
なんとなく感覚で、ざっくり仕様で、ゆるゆるとやっていきましょう。不思議とちょうどいい場所に収まって、うまくやっていけそう。特定の誰かと一緒にいようとするよりも、たまたま、その場に居合わせたメンバーで楽しくやっていくのが、今週っぽさを楽しむコツに。行き当たりばったり、なりゆき任せでオープンマインドでどうぞ。
仕事は、仕込みのタイミング。週末にある程度、目鼻をつけておくと、週明けから一気に追い上げられるでしょう。
新年度のお買い物も大賛成。いろいろ新調してみて。
愛は、時間をたっぷりと。
形を整えて、パーフェクトに。
役割に徹しましょう。
よき上司、頼れる先輩、立派な大人、ちゃんとした家庭人、よき友、仲間、その時々であなたが引き受ける役目、立場にふさわしい言動を心掛けてみて。建前や常識、有効性、効率など、世間が求める正解を示すのです。すると、あなたを取り巻く世界が正常に動き出すはず。
その結果、取りこぼしてしまうものもあるかもしれません。でも、無理に矯正したり、フォローしたりするより、他にもっといい場所があるのかも？ そんなふうに俯瞰（ふかん）で物事を捉えて。
仕事は、時間に正確に、有言実行、信頼を積み上げるチャンス。
デートは映画へ。
愛と平和の使者となる！
本領発揮の1週間です。
持ち前の社交性、協調性、そして、交渉力で、場を取りまとめていくことになりそう。人と人をつないだり、誰かの代理や通訳のような役目を果たしたり、さまざまなニーズや期待に応えていくことに。あなたが間に入ることで実現が難しかった話があっさり通るようなミラクルも起こります。それぞれの言い分、立場に配慮しながら、最適解を探していきましょう。
オフは、おしゃれを楽しんで。華やいだ気分になれて、服に合わせて「ここに行きたい」「そぞろ歩きたい」など楽しい計画が生まれそう。
愛は、誘いに乗ってみて。
わざとむちゃをして。
ポテンシャル高め。
あなたは、ご自身で想像するよりもずっと、いろいろなことができるようです。気付かないうちに踏んでいるブレーキを少しずつ緩めていきましょう。「やったことがない」「ブランクがある」「もう年だし」「すぐに疲れちゃう」的な言い訳を封印して。
今週は、ちょっと極端にやってみましょう。体力の限界まで運動をしてみる、仕事でバリバリと働く、朝帰りコースで夜遊びを楽しむなど、バカをやるのです。体内時計は狂う、ダメージは甚大、でも、なぜか心は元気になるはず。
愛も、突飛な提案がウケそう。弾丸旅行デートもオススメ。
決着をつけて。
吹っ切りましょう。
今、この時点で答えが出ていないことは、もう考えなくてもいいみたい。あなたが選び取る未来は、全く違う次元、ジャンルに用意されているのです。AかBかの二択ではなく、Zだったみたいな意外性に富んだ展開がこの先、起こるはず。「もしかしたら、アレかも？」とひらめいたら、そっちに舵を切って。
社交は、クセ強め。いろいろびっくりしそうですが、合う部分だけで付き合えばいいと割り切って。
オフは、大勢が集まる場所によい刺激が待っていそう。スポーツ観戦、ライブ会場などへ。デートにも、使えそう。
腰を据えて守りを固めて。
出番はまだ先。
今週は、振り返りとおさらいに充てるとよさそう。基礎固めをしたり、引継ぎのマニュアルを作ってみたりすると、分かっているつもりで忘れてしまっていたことを取り戻せそう。
また、人に教える役目を買って出るのもオススメです。第三者に分かってもらうための作業があなたにとっても、生きた勉強になるはず。
オフは、去年の今ごろやっていたことを思い出してみて。1年越しの訪問、再会が幸運を招きます。
社交は、いくつかのグループに属することになりそう。協調性を発揮し、付き合い分けを。
愛は、水入らずの時間を楽しんで。
感じをみながら調整を。
運気はイレギュラー。
年度の入れ替えで、いつも通りとはいかないでしょう。やるつもりだったことまで手が回らない、いつもの日課をこなせない的なことが起こりやすいのです。多少のロスや変更は想定内と考えて、とりあえず、日々を回していくことだけに特化していきましょう。外食が続く、タクシーや指定席を選ぶ、代行を頼むなど、便利と体力温存はお金で買う価値がありそう。
オフは、エンタメをチェック！ 今週、ピンと来るものがなくても、よさげな興行チケットを手配するのは、この先のハリになります。
デートは、語れるスポットへ。
優先順位を明確に。
やりたいことと使えるお金のバランスが取れないみたい。
うちを出る前は「今日は絶対に使わない」と心に決めていても、どんどん楽しく気が大きくなってしまって、「ま、いっか！」になりそう。有効なのは、間引きです。どうしてもやらないといけない、絶対に行きたいものを1つずつ絞って、そこに特化していきましょう。それ以外のことは、余力で行けたら行く、やれたらやるに切り替えて。
オフは、ご近所探索を楽しんで。思いがけない桜と出会うなんて、うれしいサプライズがありそう。
愛は、生活感を持ち込まずに。低山ハイクなど、ヘルシー＆アクティブに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
上弦の月がかに座にかかり、運気は活気づいていきます。
話が発展しやすく、やったことがないこと、自分のスキルや実力以上の課題と向き合うことになる人が多そう。どこから手をつけていいのか分からない、失敗したくない気持ちからブレーキを踏みやすいのですが、受けて立って！ そこが、運気の変わり目、分岐点です。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）急がば回れ。
気掛かりをつぶしていく。
勢いに乗って、どんどん進んでいきたい気分。
でも、雑務やしがらみに引っかかり、足止めをされそう。歯がゆくもどかしく感じますが、ある種の納得もあるのでは？ いろいろ片付けないと先には行けないと薄々分かっているのです。
思い切って、今週は調整に充てましょう。つじつま合わせをしたり、ケリをつけたり、段取りを組み直したり……あえて止まって憂いをなくしていくのです。あなたの誠意や丁寧さが喜ばれたり、片手間仕事では見逃しそうなミスを防いだり、いいことずくめに。
オフは、朝活で活動的に。
愛は寄り添い、支えて。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）本物志向で、
王道を行く。
代案、代用品が見つかりそう。
本当に欲しい物、やりたいことではないけれど、これでもいいかもと思わせる要素は備えています。手軽さ、素早さ、価格の安さで妥協をしそうですが、自分だけはだませないもの。この先、どこかで「やっぱり、違う」という気持ちが強くなっていくのです。イージーな選択はやめて、正攻法でやっていきましょう。
オフは、インドアライフにツキがあります。家の模様替えをしたり、衣替えをしたりして、春仕様に切り替えて。
デートは、新スポットへ。おしゃべりが弾みそう。社交は広く浅く、顔と名前を売るチャンス。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）マイペース＆マイルール。
ナチュラルにいく。
フレンドリーなムード。
新メンバーに懐かれたり、あなた好みのスポットを開拓できたり、なんだかいい感じです。うれしくなってつい盛り上がってしまいそうですが、互いに相手に気に入られたくて、気を使い合い、かえってギクシャクしてしまう恐れがあります。
今週は距離を詰めずに、次の機会を待つ方が自然な親しさにつながっていくでしょう。趣味や創作など、“好き”を探究するにはよいタイミング。自由時間を多めに取れるように調整をかけて。
愛は、特別扱いを忘れずに。デート、レジャーは、プランBを用意すると安全です。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ストイックに。
自分に挑戦を。
本気スイッチが入りそう。
ピッチを上げて、今やれることは全部やっていきましょう。仕事、家事、家族に関する手続き、お金のやりくり、幹事や世話役など、ありとあらゆるレベルで問題が持ち上がり、あなたの判断を待っています。泣き言、グチは言わないと決めて、淡々と処理をしていけばいいみたい。
社交は、ご縁の変わり目へ。最後くらいちゃんとしたいのに、時間が合わないかも？ でも、それはまた会えるサインと、再会を楽しみに。
オフは、初志貫徹で。最初の予定通りに動くのが一番よさそう。
デートは、ベビーラッシュの動物園へ。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）考えるよりも感じる。
進むのではなく漂う。
ムードでいいみたい。
なんとなく感覚で、ざっくり仕様で、ゆるゆるとやっていきましょう。不思議とちょうどいい場所に収まって、うまくやっていけそう。特定の誰かと一緒にいようとするよりも、たまたま、その場に居合わせたメンバーで楽しくやっていくのが、今週っぽさを楽しむコツに。行き当たりばったり、なりゆき任せでオープンマインドでどうぞ。
仕事は、仕込みのタイミング。週末にある程度、目鼻をつけておくと、週明けから一気に追い上げられるでしょう。
新年度のお買い物も大賛成。いろいろ新調してみて。
愛は、時間をたっぷりと。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）求められているのは、様式美。
形を整えて、パーフェクトに。
役割に徹しましょう。
よき上司、頼れる先輩、立派な大人、ちゃんとした家庭人、よき友、仲間、その時々であなたが引き受ける役目、立場にふさわしい言動を心掛けてみて。建前や常識、有効性、効率など、世間が求める正解を示すのです。すると、あなたを取り巻く世界が正常に動き出すはず。
その結果、取りこぼしてしまうものもあるかもしれません。でも、無理に矯正したり、フォローしたりするより、他にもっといい場所があるのかも？ そんなふうに俯瞰（ふかん）で物事を捉えて。
仕事は、時間に正確に、有言実行、信頼を積み上げるチャンス。
デートは映画へ。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）社交性豊かに。
愛と平和の使者となる！
本領発揮の1週間です。
持ち前の社交性、協調性、そして、交渉力で、場を取りまとめていくことになりそう。人と人をつないだり、誰かの代理や通訳のような役目を果たしたり、さまざまなニーズや期待に応えていくことに。あなたが間に入ることで実現が難しかった話があっさり通るようなミラクルも起こります。それぞれの言い分、立場に配慮しながら、最適解を探していきましょう。
オフは、おしゃれを楽しんで。華やいだ気分になれて、服に合わせて「ここに行きたい」「そぞろ歩きたい」など楽しい計画が生まれそう。
愛は、誘いに乗ってみて。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）若返りのチャンス。
わざとむちゃをして。
ポテンシャル高め。
あなたは、ご自身で想像するよりもずっと、いろいろなことができるようです。気付かないうちに踏んでいるブレーキを少しずつ緩めていきましょう。「やったことがない」「ブランクがある」「もう年だし」「すぐに疲れちゃう」的な言い訳を封印して。
今週は、ちょっと極端にやってみましょう。体力の限界まで運動をしてみる、仕事でバリバリと働く、朝帰りコースで夜遊びを楽しむなど、バカをやるのです。体内時計は狂う、ダメージは甚大、でも、なぜか心は元気になるはず。
愛も、突飛な提案がウケそう。弾丸旅行デートもオススメ。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）白黒ハッキリ。
決着をつけて。
吹っ切りましょう。
今、この時点で答えが出ていないことは、もう考えなくてもいいみたい。あなたが選び取る未来は、全く違う次元、ジャンルに用意されているのです。AかBかの二択ではなく、Zだったみたいな意外性に富んだ展開がこの先、起こるはず。「もしかしたら、アレかも？」とひらめいたら、そっちに舵を切って。
社交は、クセ強め。いろいろびっくりしそうですが、合う部分だけで付き合えばいいと割り切って。
オフは、大勢が集まる場所によい刺激が待っていそう。スポーツ観戦、ライブ会場などへ。デートにも、使えそう。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）補強のサイン。
腰を据えて守りを固めて。
出番はまだ先。
今週は、振り返りとおさらいに充てるとよさそう。基礎固めをしたり、引継ぎのマニュアルを作ってみたりすると、分かっているつもりで忘れてしまっていたことを取り戻せそう。
また、人に教える役目を買って出るのもオススメです。第三者に分かってもらうための作業があなたにとっても、生きた勉強になるはず。
オフは、去年の今ごろやっていたことを思い出してみて。1年越しの訪問、再会が幸運を招きます。
社交は、いくつかのグループに属することになりそう。協調性を発揮し、付き合い分けを。
愛は、水入らずの時間を楽しんで。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）お試しタイム。
感じをみながら調整を。
運気はイレギュラー。
年度の入れ替えで、いつも通りとはいかないでしょう。やるつもりだったことまで手が回らない、いつもの日課をこなせない的なことが起こりやすいのです。多少のロスや変更は想定内と考えて、とりあえず、日々を回していくことだけに特化していきましょう。外食が続く、タクシーや指定席を選ぶ、代行を頼むなど、便利と体力温存はお金で買う価値がありそう。
オフは、エンタメをチェック！ 今週、ピンと来るものがなくても、よさげな興行チケットを手配するのは、この先のハリになります。
デートは、語れるスポットへ。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）お金がネック。
優先順位を明確に。
やりたいことと使えるお金のバランスが取れないみたい。
うちを出る前は「今日は絶対に使わない」と心に決めていても、どんどん楽しく気が大きくなってしまって、「ま、いっか！」になりそう。有効なのは、間引きです。どうしてもやらないといけない、絶対に行きたいものを1つずつ絞って、そこに特化していきましょう。それ以外のことは、余力で行けたら行く、やれたらやるに切り替えて。
オフは、ご近所探索を楽しんで。思いがけない桜と出会うなんて、うれしいサプライズがありそう。
愛は、生活感を持ち込まずに。低山ハイクなど、ヘルシー＆アクティブに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)