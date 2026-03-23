一見すると計算が面倒そうな2桁の掛け算ですが、実は「11」を掛けるとき限定の便利な裏ワザがあるのを知っていますか？ その法則に気づけば、暗算でも5秒で解けるはず。1分以内の正解を目指して、脳をフル回転させてみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

87 × 11 = □

ヒント：11を掛ける計算には、元の数字の「間」に注目する有名な裏ワザがありますよ！

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正解：957

正解は「957」でした。

▼解説
11を掛ける計算は、元の2桁の数字（今回は8と7）をバラして、その間に「2つの数字を足した数」を入れるというテクニックで素早く解くことができます。

87 × 11 の計算方法：

1. 元の数字 8 と 7 を離して置く（ 8 _ 7 ）
2. 8 と 7 を足すと「15」になる
3. 15の「5」を間に書き、1を百の位の「8」に繰り上げる
4. 957 となる

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)