広瀬すず、“おにぎりの具”で悩み「冷蔵庫に魚卵しかなくて…（笑）」
俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。リニューアルされた同商品にちなみ、広瀬が一新したいことを明かした。
【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”
広瀬は「おにぎりの具のレパートリーを一新したい」といい、「最近自分に握って現場に持っていくことが多いんですけど、とにかくたらこ・明太子が好きなんです。毎日食べてて飽きないんですけど、もうちょっとレパートリーを増やしたいなと思って。冷蔵庫に魚卵しかなくて…（笑）一新させたいです」と苦笑い。
伊藤が「えごまの葉を醤油と唐辛子とごま油とごまで漬けたやつ、くせがあっておいしいよ！」と紹介すると、広瀬も「え、おしゃれ！おいしそう！」とにっこり。津田は「今のえごまを超えるものが思いつかないんですけど…サバとかですかね」と提案する中、オダギリは「普通に昆布が好きですね……（普通で）言わなきゃよかった（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新」編を23日から全国で公開する。
前作に引き続き広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、さらに今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役でナレーションを担当する。
【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”
広瀬は「おにぎりの具のレパートリーを一新したい」といい、「最近自分に握って現場に持っていくことが多いんですけど、とにかくたらこ・明太子が好きなんです。毎日食べてて飽きないんですけど、もうちょっとレパートリーを増やしたいなと思って。冷蔵庫に魚卵しかなくて…（笑）一新させたいです」と苦笑い。
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新」編を23日から全国で公開する。
前作に引き続き広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、さらに今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役でナレーションを担当する。