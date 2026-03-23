【 志茂田景樹 】 要介護５ 「両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です」 2017年・関節リウマチを発症 「生かされているのなら 自分は何で応えるべきか」
作家の志茂田景樹さんが自身のＳＮＳを更新。
現在の自身の体調について綴りました。
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2017年・関節リウマチを発症した、志茂田景樹さん。
２０２４年５月の投稿では、要介護５の認定を受けたことを明かしていました。
志茂田景樹さんは「僕の両腕の状態をよくご覧ください。」と綴ると、写真をアップ。
続けて「両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です。」と、説明しました。
更に、続く投稿で、志茂田景樹さんは「体が病気・怪我などでどんな状況に追い込まれていても それを淡々と受け入れる。それで前を向けるのです。」と、コメント。
続けて「今の自分でできることがはっきりわかってきます。」「生かされているんだな。素直に考えることができます。」と、記しました。
そして「生かされているのなら 自分は何で応えるべきか。できることが浮かび上がります。」と、その思いを綴っています。
【担当：芸能情報ステーション】