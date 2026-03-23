＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】ファンがざわついた幕内の高速土俵入り

熱戦が繰り広げられた大阪場所もついに千秋楽を迎えた。そんな中、幕内土俵入りで珍しい“ハプニング”が発生。物言いが多く出るなど取組に時間がかかり、当初の予定時刻よりも遅れていたためか、館内アナウンスが急ぎ足になり「なんか早くね？」「だいぶ巻いてるな」などと相撲ファンが騒ついた。直前に序ノ口優勝の表彰を受けた力士も、退場できず花道で慌てて道を空ける様子をカメラが捉えていた。

関脇・霧島（音羽山）が14場所ぶり3度目の優勝を飾って幕を閉じた大阪場所。千秋楽では各段優勝表彰式が行われ、十両優勝の出羽ノ龍（出羽海）、幕下優勝の和歌ノ富士（春日野）、三段目優勝の生田目（二子山）、序二段優勝の旭富士（伊勢ヶ濱）がそれぞれ表彰状を受け取った。

そして序ノ口優勝決定ともえ戦を制した阿龍（中村）が表彰状を受け取り、東の花道から引き上げようとしたその直後、急ぎ足で幕内土俵入りが始まった。阿龍は幕内力士が花道から続々と出てきたため、館内を後にすることができず、花道脇で待機する事態に。

先導する式守鬼一郎、続けて前頭十七枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、前頭十六枚目・金峰山（木瀬）……と次々アナウンスが続くなか、呼出は間髪入れずに拍子木を打っていった。

東方力士の大トリを務める関脇・霧島（音羽山）が土俵に上がるまで約2分の出来事。東方幕内力士は土俵上に揃うことになった。

この土俵入りが“巻き”になる事態に、相撲ファンは驚いたのか「なんか早くね？」「急いで急いで」「早い早い」「だいぶ巻いてるな」「高速土俵入り」など驚きの声を上げていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）