東京駅前に約800席収容の段床式劇場＆ホール誕生 地下バスターミナルにも直結 5月1日オープン
【モデルプレス＝2026/03/23】ぴあ株式会社、株式会社コングレ、東京建物株式会社は、東京駅前の大規模複合施設TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）内の劇場・カンファレンス施設（以下「本施設」）の名称を「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」とし、2026年5月1日にプレオープンすることを発表した。
【写真】東京駅前に誕生する新ホールの内装
本施設は、八重洲地下街（ヤエチカ）を経由して、東京駅に直結するほか、地下のバスターミナル（バスターミナル東京八重洲地下A）を通じて国内主要都市から直接アクセス可能なTOFROM YAESU TOWERの立地特性を生かして整備された施設。約800人を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」により構成される。
MICE（国際会議、展示会・イベント、講演会、セミナー等の催事）を中心としたビジネス関連の大規模イベントに加え、これまで東京駅周辺に不足していたエンタテインメント催事による文化芸術発信や、まちと人の結びつきを強める交流の場としての役割を担い、YNK（八重洲・日本橋・京橋）エリアのさらなる活性化と国際都市東京の魅力向上に貢献していく。
今後、「東京建物 ぴあ カンファレンス」では、お笑いライブを中心に、様々なエンタテインメントとのコラボレーション企画を用意した「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」（5月2日〜6日）、「東京建物 ぴあ シアター」では、小池徹平、小西遼生 、小野田龍之介、伊藤あさひ、美弥るりかが出演するミュージカル「ETERNITY（エタニティ）」（7月10日 〜 26日）の上演が決定している。（modelpress編集部）
TOFROM YAESU TOWER の3階から6階に設置される「東京建物 ぴあ シアター」は、東京駅前初の段床式劇場として誕生。客席数は約800席で、ストレートプレイやミュージカルなどの演劇を中心に、音楽ライブやセミナー、式典といった多様な用途に対応する。
TOFROM YAESU TOWER の5階・6階に設置される「東京建物 ぴあ カンファレンス」は、最大828席収容可能な大ホール「TO YAESU HALL」、最大140席収容可能な小ホール「FROM YAESU HALL」の2つの平土間ホールと様々なシーンで活用できる10の会議室で構成される。セミナー、講演会利用に加え、パーティーや大型の展示会、周辺地域やYNKエリア内の町会の皆様が長年継承してきた伝統的な祝祭や交流イベントとしての利用が可能な施設である。
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【写真】東京駅前に誕生する新ホールの内装
◆東京駅に新劇場＆大ホール誕生
本施設は、八重洲地下街（ヤエチカ）を経由して、東京駅に直結するほか、地下のバスターミナル（バスターミナル東京八重洲地下A）を通じて国内主要都市から直接アクセス可能なTOFROM YAESU TOWERの立地特性を生かして整備された施設。約800人を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」により構成される。
今後、「東京建物 ぴあ カンファレンス」では、お笑いライブを中心に、様々なエンタテインメントとのコラボレーション企画を用意した「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」（5月2日〜6日）、「東京建物 ぴあ シアター」では、小池徹平、小西遼生 、小野田龍之介、伊藤あさひ、美弥るりかが出演するミュージカル「ETERNITY（エタニティ）」（7月10日 〜 26日）の上演が決定している。（modelpress編集部）
◆「東京建物 ぴあ シアター」
TOFROM YAESU TOWER の3階から6階に設置される「東京建物 ぴあ シアター」は、東京駅前初の段床式劇場として誕生。客席数は約800席で、ストレートプレイやミュージカルなどの演劇を中心に、音楽ライブやセミナー、式典といった多様な用途に対応する。
◆「東京建物 ぴあ カンファレンス」
TOFROM YAESU TOWER の5階・6階に設置される「東京建物 ぴあ カンファレンス」は、最大828席収容可能な大ホール「TO YAESU HALL」、最大140席収容可能な小ホール「FROM YAESU HALL」の2つの平土間ホールと様々なシーンで活用できる10の会議室で構成される。セミナー、講演会利用に加え、パーティーや大型の展示会、周辺地域やYNKエリア内の町会の皆様が長年継承してきた伝統的な祝祭や交流イベントとしての利用が可能な施設である。
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