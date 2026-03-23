BTSは見事に完全復活を果たしたのに、なぜHYBE株は急落しているのか

BTSの完全体カムバックは、数字だけを見れば文句なしの大成功だった。

だが、その熱狂の裏で所属事務所HYBEの株価は急落した。

【注目】完全体復活のBTS、異例のタイミングで謝罪

復帰の勢いがそのまま株価に反映されるわけではない。今回の一件は、世界的スターの「成功」と市場の評価が必ずしも一致しないことを、あらためて浮き彫りにした。

HYBE株は3月23日、前営業日比13％超安となり、30万ウォンを割り込んだ。30万ウォンを割り込んだのは、2025年7月以来、8カ月ぶりだ。BTSの完全体復帰という巨大イベントを終えた直後のタイミングだけに、インパクトは大きい。

BTSの復帰はむしろ好材料のはずだった。にもかかわらず、株価は逆に大きく崩れたのだ。

（写真提供＝OSEN）3月21日に行われたBTSの復活ライブ

BTS完全復活の好影響

ただ、今回の急落を「BTS復帰の失敗」と結びつけるのは無理がある。というのも、復帰そのものの成績は極めて強いからだ。

BTSが3月20日に発売した5枚目のフルアルバム『ARIRANG』は、発売初日だけで398万枚を売り上げた。タイトル曲『SWIM』も韓国国内外の音源チャートで上位に入り、復帰作として十分すぎる存在感を見せている。

カムバックの熱量は配信成績にも表れた。21日にNetflixで生中継された「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」の見逃し配信は、翌22日付の映画部門でグローバル1位を記録した。アメリカを含む77カ国で首位に立ち、多くの国でトップ3圏内に入ったという。単にファンダムの話ではなく、世界規模で復帰イベントが可視化された形だ。

しかも今回の公演は、Netflixが韓国から全世界に送出した初のライブ音楽イベントという点でも象徴的だった。

現地の熱狂もすさまじかった。ソウル・光化門（クァンファムン）で行われた復帰公演には、主催者推計で10万人規模の観客が集まった。

復活ライブ現地の様子

単発のショーとして終わらず、都市そのものを巻き込むイベントになっていたことも特徴だ。宿泊予約は急増し、周辺ホテルは満室が相次いだ。コンビニ各社でも飲料、軽食、電池、ホットパック、モバイルバッテリーなどの売り上げが大きく伸び、光化門周辺の店舗では前週比で数倍規模の増収を記録したという。BTSの復帰は、音楽イベントであると同時に都心消費を一気に押し上げる経済イベントでもあった。

海外メディアの評価も高い。『ローリング・ストーン』は『ARIRANG』を「完璧なカムバック」と表現し、韓国的なルーツを押し出しながら音楽的領域を拡張したブロックバスター級の復帰だと評した。米公共ラジオNPRもBTS独自の音楽的輪郭に注目し、『ローリング・ストーンUK』は満点評価を与えた。

米ビルボードはタイトル曲『SWIM』がアルバムの中心を支える役割を果たしていると分析し、BBCや『ニューヨーク・タイムズ』もBTSの帰還そのものが持つ歴史的意味に言及している。少なくとも、作品評価、興行、話題性のいずれを取っても、今回の復帰は「絶好調」と呼ぶにふさわしい。

「材料出尽くし」？

では、なぜHYBE株は下がったのか。現時点では、その理由を断定的に語る材料はまだ出そろっていない。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

市場全体では、週末をまたいで中東情勢や為替不安が意識され、リスク回避の売りが広がったとの見方もある。

一方で、業界では「材料出尽くし」や利益確定売りを指摘する声も出始めている。大きな好材料は、出た瞬間にさらに買われるとは限らない。むしろ期待が先行していた銘柄ほど、イベント通過後に売りが出やすいのは株式市場では珍しくない構図だ。

実際、足元の株価は23日に突然崩れたというより、その直前から下げ基調が続いていた。復帰イベントの大成功と、株価の動きはすでに別のロジックで動いていた可能性がある。

しかし、証券業界の見通しまで一気に悲観へ転じたわけではない。4月9日からワールドツアーが始まるとの見方もあり、公開済み日程だけでも大規模動員が可能だという試算も出ている。2026年のHYBE業績に対するBTSの寄与を大きく見込む声も残る。

今回のニュースが示したのはシンプルだ。BTSの復帰は成功した。作品も売れ、配信も伸び、現地は熱狂し、経済効果まで生んだ。だが、株価はその成功をそのまま映す鏡ではない。世界的スターの帰還と資本市場の値動きは、ときにまったく別の論理で動く。

BTSの復帰が極めて好調だったからこそ、その落差はより鮮明に浮かび上がった。